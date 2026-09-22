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Блендер настольный Smeg PBF01PBEU пастельный синий купить с доставкой в Москве
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Блендер настольный Smeg PBF01PBEU пастельный синий

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Блендер настольный Smeg PBF01PBEU пастельный синий - фото 1
Блендер настольный Smeg PBF01PBEU пастельный синий - фото 2
Блендер настольный Smeg PBF01PBEU пастельный синий - фото 3
Блендер настольный Smeg PBF01PBEU пастельный синий - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
300
Цвет
голубой
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
24000
  • Блендер настольный Smeg PBF01PBEU пастельный синий - фото 1
  • Блендер настольный Smeg PBF01PBEU пастельный синий - фото 2
  • Блендер настольный Smeg PBF01PBEU пастельный синий - фото 3
  • Блендер настольный Smeg PBF01PBEU пастельный синий - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730536
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип
стационарный
Мощность, Вт
300
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
2
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
голубой
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
24000
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х16
Вес, кг.
2.6

Описание товара Блендер настольный Smeg PBF01PBEU пастельный синий

Блендер Smeg — это надежный кухонный помощник, воплощающий в себе стиль и высокую производительность. Эта модель, выполненная в благородном голубом цвете, станет ярким акцентом в вашей кухне. Вес устройства составляет всего 1,8 кг, что делает его удобным в использовании и хранении. Блендер оснащен мощным мотором на 300 Вт, который обеспечивает максимальную скорость вращения до 24000 оборотов в минуту. Это позволяет быстро и эффективно смешивать, измельчать и взбивать ингредиенты для самых разнообразных блюд. Ножи из нержавеющей стали гарантируют долгосрочную эксплуатацию и идеальную обработку продуктов. Блендер предлагает 2 режима скорости, что дает возможность выбрать оптимальный режим для каждого блюда. Кувшин объемом 0,6 литра выполнен из пластика, что делает его легким и простым в уходе. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, что обеспечивает удобство установки устройства на вашей кухне. Произведенный в Китае, под брендом Smeg, этот стационарный блендер сочетает в себе итальянский дизайн и высокие стандарты качества, обеспечивая отличные результаты на протяжении многих лет.

Отзывы о товаре Блендер настольный Smeg PBF01PBEU пастельный синий




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип
стационарный
Мощность, Вт
300
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
2
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
голубой
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Развернуть
Максимальная скорость вращения, об/мин
24000
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Smeg — это надежный кухонный помощник, воплощающий в себе стиль и высокую производительность. Эта модель, выполненная в благородном голубом цвете, станет ярким акцентом в вашей кухне. Вес устройства составляет всего 1,8 кг, что делает его удобным в использовании и хранении. Блендер оснащен мощным мотором на 300 Вт, который обеспечивает максимальную скорость вращения до 24000 оборотов в минуту. Это позволяет быстро и эффективно смешивать, измельчать и взбивать ингредиенты для самых разнообразных блюд. Ножи из нержавеющей стали гарантируют долгосрочную эксплуатацию и идеальную обработку продуктов. Блендер предлагает 2 режима скорости, что дает возможность выбрать оптимальный режим для каждого блюда. Кувшин объемом 0,6 литра выполнен из пластика, что делает его легким и простым в уходе. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, что обеспечивает удобство установки устройства на вашей кухне. Произведенный в Китае, под брендом Smeg, этот стационарный блендер сочетает в себе итальянский дизайн и высокие стандарты качества, обеспечивая отличные результаты на протяжении многих лет.
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Отзывы


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