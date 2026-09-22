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Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый

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Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый - фото 1
Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый - фото 2
Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый - фото 3
Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый - фото 4
Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый - фото 5
Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый - фото 6
Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый - фото 7
Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый - фото 8
Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.4
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
4
  • Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый - фото 1
  • Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый - фото 2
  • Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый - фото 3
  • Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый - фото 4
  • Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый - фото 5
  • Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый - фото 6
  • Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый - фото 7
  • Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый - фото 8
  • Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730534
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.4
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х20
Вес, кг.
3.5

Описание товара Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый

Блендеры Smeg – это идеальное сочетание элегантного дизайна и функциональности, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Модель представляет собой погружной блендер, выполненный в стильном белом цвете, который прекрасно впишется в любой интерьер. Основные характеристики устройства делают его оптимальным выбором для выполнения различных кулинарных задач. Блендер оснащен мощным двигателем на 700 Вт, обеспечивающим эффективное смешивание и измельчение продуктов. Вы можете выбрать одну из четырех скоростей, чтобы адаптировать работу устройства под ваши нужды - будь то приготовление смузи, супов-пюре или соусов. Лезвия из нержавеющей стали гарантируют высокое качество измельчения и долговечность использования блендера. Удобный и достаточно длинный сетевой шнур длиной 1,5 метра позволяет свободно перемещаться по кухне во время приготовления пищи. Блендер комплектуется пластиковой чашей измельчителя объемом 0,5 литра и кувшином объемом 1,4 литра, предоставляя возможность работать с разными объемами ингредиентов. Легкий вес устройства, всего 1,86 кг, обеспечивает комфортное использование даже при длительной работе. Блендер Smeg изготовлен в Китае при строгом контроле качества, что соответствует высоким стандартам бренда. Если вы ищете надежный и стильный блендер, который украсит вашу кухню и облегчит процесс приготовления, эта модель станет отличным выбором.

Отзывы о товаре Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.4
Объем измельчителя, л
0.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Блендеры Smeg – это идеальное сочетание элегантного дизайна и функциональности, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Модель представляет собой погружной блендер, выполненный в стильном белом цвете, который прекрасно впишется в любой интерьер. Основные характеристики устройства делают его оптимальным выбором для выполнения различных кулинарных задач. Блендер оснащен мощным двигателем на 700 Вт, обеспечивающим эффективное смешивание и измельчение продуктов. Вы можете выбрать одну из четырех скоростей, чтобы адаптировать работу устройства под ваши нужды - будь то приготовление смузи, супов-пюре или соусов. Лезвия из нержавеющей стали гарантируют высокое качество измельчения и долговечность использования блендера. Удобный и достаточно длинный сетевой шнур длиной 1,5 метра позволяет свободно перемещаться по кухне во время приготовления пищи. Блендер комплектуется пластиковой чашей измельчителя объемом 0,5 литра и кувшином объемом 1,4 литра, предоставляя возможность работать с разными объемами ингредиентов. Легкий вес устройства, всего 1,86 кг, обеспечивает комфортное использование даже при длительной работе. Блендер Smeg изготовлен в Китае при строгом контроле качества, что соответствует высоким стандартам бренда. Если вы ищете надежный и стильный блендер, который украсит вашу кухню и облегчит процесс приготовления, эта модель станет отличным выбором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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