Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Smeg HBF03WHEU белый
Блендеры Smeg – это идеальное сочетание элегантного дизайна и функциональности, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Модель представляет собой погружной блендер, выполненный в стильном белом цвете, который прекрасно впишется в любой интерьер. Основные характеристики устройства делают его оптимальным выбором для выполнения различных кулинарных задач. Блендер оснащен мощным двигателем на 700 Вт, обеспечивающим эффективное смешивание и измельчение продуктов. Вы можете выбрать одну из четырех скоростей, чтобы адаптировать работу устройства под ваши нужды - будь то приготовление смузи, супов-пюре или соусов. Лезвия из нержавеющей стали гарантируют высокое качество измельчения и долговечность использования блендера. Удобный и достаточно длинный сетевой шнур длиной 1,5 метра позволяет свободно перемещаться по кухне во время приготовления пищи. Блендер комплектуется пластиковой чашей измельчителя объемом 0,5 литра и кувшином объемом 1,4 литра, предоставляя возможность работать с разными объемами ингредиентов. Легкий вес устройства, всего 1,86 кг, обеспечивает комфортное использование даже при длительной работе. Блендер Smeg изготовлен в Китае при строгом контроле качества, что соответствует высоким стандартам бренда. Если вы ищете надежный и стильный блендер, который украсит вашу кухню и облегчит процесс приготовления, эта модель станет отличным выбором.
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Теги товара: для молочных коктейлей
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
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