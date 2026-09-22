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Блендер настольный Smeg BLF03BLEU черный купить с доставкой в Москве
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Блендер настольный Smeg BLF03BLEU черный

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Блендер настольный Smeg BLF03BLEU черный - фото 1
Блендер настольный Smeg BLF03BLEU черный - фото 2
Блендер настольный Smeg BLF03BLEU черный - фото 3
Блендер настольный Smeg BLF03BLEU черный - фото 4
Блендер настольный Smeg BLF03BLEU черный - фото 5
Блендер настольный Smeg BLF03BLEU черный - фото 6
Блендер настольный Smeg BLF03BLEU черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
800
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
  • Блендер настольный Smeg BLF03BLEU черный - фото 1
  • Блендер настольный Smeg BLF03BLEU черный - фото 2
  • Блендер настольный Smeg BLF03BLEU черный - фото 3
  • Блендер настольный Smeg BLF03BLEU черный - фото 4
  • Блендер настольный Smeg BLF03BLEU черный - фото 5
  • Блендер настольный Smeg BLF03BLEU черный - фото 6
  • Блендер настольный Smeg BLF03BLEU черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730617
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
литой алюминий
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
2
Комплектация
измельчитель
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х25
Вес, кг.
3

Описание товара Блендер настольный Smeg BLF03BLEU черный

Блендер Smeg – это сочетание элегантного дизайна и высокой производительности, воплощённое в стильном черном цвете, который идеально впишется в интерьер любой кухни. Этот стационарный блендер оснащен мощным мотором на 800 Вт, который обеспечивает быстрое и эффективное смешивание. С четырьмя скоростями/режимами вы сможете легко подобрать нужный темп для создания ваших любимых блюд и напитков. Блендер оснащен прочными ножами из нержавеющей стали, которые гарантируют долговечность и высокую производительность при измельчении и смешивании различных ингредиентов. Чаша объемом 1,5 литра выполнена из качественного пластика и обеспечивает удобство использования и легкость очистки. Сетевой шнур длиной 2 метра позволяет удобно разместить блендер на кухонной поверхности, не беспокоясь о близости розетки. При весе всего в 4 кг, Smeg остается устойчивым при работе, что повышает безопасность и комфорт использования. Произведенный в Китае, этот блендер от Smeg станет надежным помощником на вашей кухне, поддерживая высокие стандарты качества и функциональности, характерные для этого известного бренда.

Отзывы о товаре Блендер настольный Smeg BLF03BLEU черный




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
литой алюминий
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
2
Комплектация
измельчитель
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
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Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Smeg – это сочетание элегантного дизайна и высокой производительности, воплощённое в стильном черном цвете, который идеально впишется в интерьер любой кухни. Этот стационарный блендер оснащен мощным мотором на 800 Вт, который обеспечивает быстрое и эффективное смешивание. С четырьмя скоростями/режимами вы сможете легко подобрать нужный темп для создания ваших любимых блюд и напитков. Блендер оснащен прочными ножами из нержавеющей стали, которые гарантируют долговечность и высокую производительность при измельчении и смешивании различных ингредиентов. Чаша объемом 1,5 литра выполнена из качественного пластика и обеспечивает удобство использования и легкость очистки. Сетевой шнур длиной 2 метра позволяет удобно разместить блендер на кухонной поверхности, не беспокоясь о близости розетки. При весе всего в 4 кг, Smeg остается устойчивым при работе, что повышает безопасность и комфорт использования. Произведенный в Китае, этот блендер от Smeg станет надежным помощником на вашей кухне, поддерживая высокие стандарты качества и функциональности, характерные для этого известного бренда.
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