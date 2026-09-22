Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро
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Характеристики
Описание товара Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EMS серебро
Блендер KitchenAid - это идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности для вашей кухни. Этот стационарный блендер обладает внушительной мощностью в 1200 Вт, что позволяет с легкостью справляться с самыми сложными задачами, будь то приготовление смузи, соусов или крем-супов. Он оснащен мощными металлическими ножами и способен воспроизводить до 16000 оборотов в минуту, обеспечивая быстрое и качественное измельчение ингредиентов. Объем кувшина составляет 1,4 литра, что достаточно для приготовления блюд на всю семью. Чаша измельчителя также выполнена из прочного пластика, что гарантирует долговечность и легкость в уходе. Блендер KitchenAid предлагает 5 скоростных режимов, что позволяет вам настроить устройство под любое блюдо и добиться идеальной текстуры. В комплекте прилагается одна насадка, которая поможет оптимизировать процесс приготовления. Элегантный серебристый цвет блендера сделает его стильным дополнением к интерьеру вашей кухни. Вес устройства — 6,62 кг — обеспечивает стабильность и надежность во время работы. Длина сетевого шнура 0,9 м гарантирует удобство размещения на рабочей поверхности. Выбирая KitchenAid, вы получаете высокое качество, проверенное временем, и наслаждение каждый раз, когда вы создаете кулинарные шедевры.
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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