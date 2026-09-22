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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
зеленый
Объем кувшина, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
11500
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730646
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Описание товара Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPP пальмовый
Блендер KitchenAid — это надежный и стильный прибор, который станет отличным помощником на вашей кухне. С его весом в 6,62 кг и компактной длиной сетевого шнура в 0,91 м, он идеально вписывается в любое кухонное пространство, обеспечивая удобство и легкость использования.
Блендер оснащен вместительным стеклянным кувшином объемом 1,4 литра, который подходит для приготовления различных блюд и напитков. Мощный мотор на 1200 Вт и максимальная скорость вращения до 11500 об/мин позволяют быстро и эффективно обрабатывать ингредиенты любой сложности.
Металлические ножи гарантируют долгий срок службы и безупречную работу с твердыми продуктами. Блендер предлагает 5 разных режимов скорости, что дает возможность выбрать оптимальный режим для каждой кулинарной задачи.
Его стильный зеленый цвет и изящный дизайн добавят изюминку в интерьер вашей кухни. В комплекте поставляется одна насадка, обеспечивающая базовые функции измельчения и смешивания.
Стационарный блендер KitchenAid — это качественный и мощный прибор для ваших кулинарных экспериментов.
Блендер KitchenAid — это надежный и стильный прибор, который станет отличным помощником на вашей кухне. С его весом в 6,62 кг и компактной длиной сетевого шнура в 0,91 м, он идеально вписывается в любое кухонное пространство, обеспечивая удобство и легкость использования.
Блендер оснащен вместительным стеклянным кувшином объемом 1,4 литра, который подходит для приготовления различных блюд и напитков. Мощный мотор на 1200 Вт и максимальная скорость вращения до 11500 об/мин позволяют быстро и эффективно обрабатывать ингредиенты любой сложности.
Металлические ножи гарантируют долгий срок службы и безупречную работу с твердыми продуктами. Блендер предлагает 5 разных режимов скорости, что дает возможность выбрать оптимальный режим для каждой кулинарной задачи.
Его стильный зеленый цвет и изящный дизайн добавят изюминку в интерьер вашей кухни. В комплекте поставляется одна насадка, обеспечивающая базовые функции измельчения и смешивания.
Стационарный блендер KitchenAid — это качественный и мощный прибор для ваших кулинарных экспериментов.
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