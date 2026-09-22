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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPP пальмовый купить с доставкой в Москве
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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPP пальмовый

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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPP пальмовый - фото 1
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPP пальмовый - фото 2
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPP пальмовый - фото 3
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPP пальмовый - фото 4
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPP пальмовый - фото 5
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPP пальмовый - фото 6
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPP пальмовый - фото 7
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPP пальмовый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
зеленый
Объем кувшина, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
11500
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPP пальмовый - фото 1
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPP пальмовый - фото 2
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPP пальмовый - фото 3
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPP пальмовый - фото 4
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPP пальмовый - фото 5
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPP пальмовый - фото 6
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPP пальмовый - фото 7
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPP пальмовый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730646
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.91
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер; нож; кувшин; руководство пользователя
Цвет
зеленый
Объем кувшина, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
11500
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
44х32х28
Вес, кг.
7.5

Описание товара Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPP пальмовый

Блендер KitchenAid — это надежный и стильный прибор, который станет отличным помощником на вашей кухне. С его весом в 6,62 кг и компактной длиной сетевого шнура в 0,91 м, он идеально вписывается в любое кухонное пространство, обеспечивая удобство и легкость использования. Блендер оснащен вместительным стеклянным кувшином объемом 1,4 литра, который подходит для приготовления различных блюд и напитков. Мощный мотор на 1200 Вт и максимальная скорость вращения до 11500 об/мин позволяют быстро и эффективно обрабатывать ингредиенты любой сложности. Металлические ножи гарантируют долгий срок службы и безупречную работу с твердыми продуктами. Блендер предлагает 5 разных режимов скорости, что дает возможность выбрать оптимальный режим для каждой кулинарной задачи. Его стильный зеленый цвет и изящный дизайн добавят изюминку в интерьер вашей кухни. В комплекте поставляется одна насадка, обеспечивающая базовые функции измельчения и смешивания. Стационарный блендер KitchenAid — это качественный и мощный прибор для ваших кулинарных экспериментов.

Отзывы о товаре Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EPP пальмовый




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Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.91
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер; нож; кувшин; руководство пользователя
Цвет
зеленый
Объем кувшина, л
1.4
Развернуть
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
11500
Страна производитель
США
Описание
Блендер KitchenAid — это надежный и стильный прибор, который станет отличным помощником на вашей кухне. С его весом в 6,62 кг и компактной длиной сетевого шнура в 0,91 м, он идеально вписывается в любое кухонное пространство, обеспечивая удобство и легкость использования. Блендер оснащен вместительным стеклянным кувшином объемом 1,4 литра, который подходит для приготовления различных блюд и напитков. Мощный мотор на 1200 Вт и максимальная скорость вращения до 11500 об/мин позволяют быстро и эффективно обрабатывать ингредиенты любой сложности. Металлические ножи гарантируют долгий срок службы и безупречную работу с твердыми продуктами. Блендер предлагает 5 разных режимов скорости, что дает возможность выбрать оптимальный режим для каждой кулинарной задачи. Его стильный зеленый цвет и изящный дизайн добавят изюминку в интерьер вашей кухни. В комплекте поставляется одна насадка, обеспечивающая базовые функции измельчения и смешивания. Стационарный блендер KitchenAid — это качественный и мощный прибор для ваших кулинарных экспериментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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