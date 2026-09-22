Top.Mail.Ru
Блендер настольный Smeg BLF03PGEU пастельный зеленый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блендер настольный Smeg BLF03PGEU пастельный зеленый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блендер настольный Smeg BLF03PGEU пастельный зеленый - фото 1
Блендер настольный Smeg BLF03PGEU пастельный зеленый - фото 2
Блендер настольный Smeg BLF03PGEU пастельный зеленый - фото 3
Блендер настольный Smeg BLF03PGEU пастельный зеленый - фото 4
Блендер настольный Smeg BLF03PGEU пастельный зеленый - фото 5
Блендер настольный Smeg BLF03PGEU пастельный зеленый - фото 6
Блендер настольный Smeg BLF03PGEU пастельный зеленый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
зеленый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Максимальная скорость вращения, об/мин
18000
  • Блендер настольный Smeg BLF03PGEU пастельный зеленый - фото 1
  • Блендер настольный Smeg BLF03PGEU пастельный зеленый - фото 2
  • Блендер настольный Smeg BLF03PGEU пастельный зеленый - фото 3
  • Блендер настольный Smeg BLF03PGEU пастельный зеленый - фото 4
  • Блендер настольный Smeg BLF03PGEU пастельный зеленый - фото 5
  • Блендер настольный Smeg BLF03PGEU пастельный зеленый - фото 6
  • Блендер настольный Smeg BLF03PGEU пастельный зеленый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730545
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Smeg
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
алюминий
Материал чаши измельчителя
тритан
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
Блендер стационарный, документация.
Цвет
зеленый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Максимальная скорость вращения, об/мин
18000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х24
Вес, кг.
5

Описание товара Блендер настольный Smeg BLF03PGEU пастельный зеленый

Блендер Smeg — это сочетание стильного дизайна и высоких технологий, которые делают его идеальным помощником на кухне. Данный стационарный блендер в зеленом цвете станет ярким акцентом в интерьере любой кухни. С весом всего 4 кг, он достаточно прочный и устойчивый. Блендер оснащен мотором мощностью 800 Вт, который обеспечивает высокую производительность и позволяет измельчать даже самые твердые ингредиенты. Максимальная скорость вращения достигает 18,000 оборотов в минуту, что гарантирует быструю и эффективную работу. Чаша из тритана объемом 1,5 литра идеально подходит для приготовления блюд на большую семью или для создания свежих коктейлей и смузи. Материал чаши не впитывает запахи и легко очищается после использования. Ножи из нержавеющей стали обеспечивают долговечность и остроту, необходимую для тщательного измельчения продуктов. Блендер предлагает 4 скорости, давая возможность выбрать оптимальный режим для каждого конкретного блюда. Произведенный в Китае под брендом Smeg, этот блендер сочетает в себе итальянский стиль и внимание к деталям. Длина сетевого шнура составляет 1 м, что позволяет удобно разместить блендер на кухне. Блендер Smeg — это функциональность, надежность и эстетика, которая украсит ваш кухонный интерьер и упростит приготовление разнообразных блюд.

Отзывы о товаре Блендер настольный Smeg BLF03PGEU пастельный зеленый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
алюминий
Материал чаши измельчителя
тритан
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
Блендер стационарный, документация.
Цвет
зеленый
Объем кувшина, л
1.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
4
Максимальная скорость вращения, об/мин
18000
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Smeg — это сочетание стильного дизайна и высоких технологий, которые делают его идеальным помощником на кухне. Данный стационарный блендер в зеленом цвете станет ярким акцентом в интерьере любой кухни. С весом всего 4 кг, он достаточно прочный и устойчивый. Блендер оснащен мотором мощностью 800 Вт, который обеспечивает высокую производительность и позволяет измельчать даже самые твердые ингредиенты. Максимальная скорость вращения достигает 18,000 оборотов в минуту, что гарантирует быструю и эффективную работу. Чаша из тритана объемом 1,5 литра идеально подходит для приготовления блюд на большую семью или для создания свежих коктейлей и смузи. Материал чаши не впитывает запахи и легко очищается после использования. Ножи из нержавеющей стали обеспечивают долговечность и остроту, необходимую для тщательного измельчения продуктов. Блендер предлагает 4 скорости, давая возможность выбрать оптимальный режим для каждого конкретного блюда. Произведенный в Китае под брендом Smeg, этот блендер сочетает в себе итальянский стиль и внимание к деталям. Длина сетевого шнура составляет 1 м, что позволяет удобно разместить блендер на кухне. Блендер Smeg — это функциональность, надежность и эстетика, которая украсит ваш кухонный интерьер и упростит приготовление разнообразных блюд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер настольный Smeg BLF03PGEU пастельный зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...