Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EAC кремовый
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Характеристики
Описание товара Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EAC кремовый
Блендер KitchenAid – это мощный и стильный кухонный прибор, который станет незаменимым помощником в вашем доме. С весом 6,7 кг и длиной сетевого шнура 0,9 м, он обеспечивает устойчивость и мобильность. Великолепный бежевый цвет корпуса придаст вашей кухне элегантный вид. Блендер оснащен чашей объемом 1,4 литра, которая выполнена из прочного стекла, что гарантирует долговечность и удобство использования. Металлические ножи обеспечивают эффективное измельчение и смешивание, справляясь с любыми ингредиентами. Мощность устройства составляет 1200 Вт, что позволяет быстро и качественно справляться с различными задачами, будь то приготовление смузи, супов или соусов. Блендер предлагает 5 скоростей, позволяя точно настроить процесс под конкретную задачу, а максимальная скорость вращения достигает 16000 об/мин для максимально быстрого результата. В комплект входит одна насадка, которая идеально подходит для ежедневного использования и упрощает процесс приготовления. Этот стационарный блендер от KitchenAid – это сочетание мощности, удобства и надежности, которое станет идеальным выбором для любой кухни.
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Теги товара: 1200 вт, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
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