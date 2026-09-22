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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный купить с доставкой в Москве
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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный

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Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный - фото 1
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный - фото 2
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный - фото 3
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный - фото 4
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный - фото 5
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный - фото 6
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный - фото 7
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный - фото 8
Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.4
Объем измельчителя, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный - фото 1
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный - фото 2
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный - фото 3
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный - фото 4
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный - фото 5
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный - фото 6
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный - фото 7
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный - фото 8
  • Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730645
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Характеристики

Бренд
KitchenAid
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.9
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
мерный стакан
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.4
Объем измельчителя, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
43х31х28
Вес, кг.
8.1

Описание товара Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный

Блендер KitchenAid — это надежный помощник на вашей кухне, сочетающий в себе стильный дизайн и высокую производительность. Этот стационарный блендер выполнен в элегантном черном цвете и станет настоящим украшением любого интерьера. С основной мощностью в 1200 Вт и максимальной скоростью вращения 16000 об/мин, он справится с любой задачей, будь то приготовление смузи, супов-пюре или измельчение ингредиентов. Блендер оснащен пятью скоростными режимами, которые позволяют выбрать оптимальную скорость для различных продуктов. Кувшин и измельчитель выполнены из прочного стекла объемом 1,4 литра, что дает возможность готовить большие порции блюд. Металлические ножи обеспечивают долгий срок службы и высокое качество измельчения. Удобный сетевой шнур длиной 0,9 м позволяет легко подключать устройство к сети, обеспечивая свободу действий на кухне. При весе 6,62 кг блендер KitchenAid представляет собой устойчивое и надежное устройство, которое не будет скользить по поверхности во время работы. В комплекте идет одна насадка, которая удовлетворит основные потребности пользователя. Этот блендер сочетает в себе все необходимые функции, чтобы стать незаменимым инструментом на вашей кухне, предлагая комфорт, качество и стиль.

Отзывы о товаре Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
KitchenAid
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.9
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
мерный стакан
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.4
Развернуть
Объем измельчителя, л
1.4
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
16000
Страна производитель
США
Описание
Блендер KitchenAid — это надежный помощник на вашей кухне, сочетающий в себе стильный дизайн и высокую производительность. Этот стационарный блендер выполнен в элегантном черном цвете и станет настоящим украшением любого интерьера. С основной мощностью в 1200 Вт и максимальной скоростью вращения 16000 об/мин, он справится с любой задачей, будь то приготовление смузи, супов-пюре или измельчение ингредиентов. Блендер оснащен пятью скоростными режимами, которые позволяют выбрать оптимальную скорость для различных продуктов. Кувшин и измельчитель выполнены из прочного стекла объемом 1,4 литра, что дает возможность готовить большие порции блюд. Металлические ножи обеспечивают долгий срок службы и высокое качество измельчения. Удобный сетевой шнур длиной 0,9 м позволяет легко подключать устройство к сети, обеспечивая свободу действий на кухне. При весе 6,62 кг блендер KitchenAid представляет собой устойчивое и надежное устройство, которое не будет скользить по поверхности во время работы. В комплекте идет одна насадка, которая удовлетворит основные потребности пользователя. Этот блендер сочетает в себе все необходимые функции, чтобы стать незаменимым инструментом на вашей кухне, предлагая комфорт, качество и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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