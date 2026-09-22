Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный
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Характеристики
Описание товара Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EOB черный
Блендер KitchenAid — это надежный помощник на вашей кухне, сочетающий в себе стильный дизайн и высокую производительность. Этот стационарный блендер выполнен в элегантном черном цвете и станет настоящим украшением любого интерьера. С основной мощностью в 1200 Вт и максимальной скоростью вращения 16000 об/мин, он справится с любой задачей, будь то приготовление смузи, супов-пюре или измельчение ингредиентов. Блендер оснащен пятью скоростными режимами, которые позволяют выбрать оптимальную скорость для различных продуктов. Кувшин и измельчитель выполнены из прочного стекла объемом 1,4 литра, что дает возможность готовить большие порции блюд. Металлические ножи обеспечивают долгий срок службы и высокое качество измельчения. Удобный сетевой шнур длиной 0,9 м позволяет легко подключать устройство к сети, обеспечивая свободу действий на кухне. При весе 6,62 кг блендер KitchenAid представляет собой устойчивое и надежное устройство, которое не будет скользить по поверхности во время работы. В комплекте идет одна насадка, которая удовлетворит основные потребности пользователя. Этот блендер сочетает в себе все необходимые функции, чтобы стать незаменимым инструментом на вашей кухне, предлагая комфорт, качество и стиль.
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
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