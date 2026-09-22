Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EBK чугун
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Характеристики
Описание товара Блендер настольный KitchenAid Artisan 5KSB4026EBK чугун
Блендер KitchenAid — это мощное и стильное устройство, идеально сочетающее в себе высокую производительность и элегантный дизайн. С его помощью вы сможете с легкостью справляться с самыми разнообразными кулинарными задачами. Этот стационарный блендер оснащен мощным двигателем с потребляемой мощностью 1200 Вт, что обеспечивает максимальную скорость вращения до 16000 об/мин. Кувшин объемом 1,4 литра и чаша измельчителя, изготовленные из прочного стекла, защитят от возможных повреждений и позволят вам следить за процессом измельчения. Лезвия из металла гарантируют долгий срок службы устройства и эффективную работу с различными ингредиентами. Блендер предлагает пять скоростей/режимов, обеспечивая оптимальные условия для смешивания, измельчения и взбивания. Длина сетевого шнура составляет 0,9 м, что обеспечивает удобство размещения на кухонном столе. Стильный черный цвет корпуса добавляет устройству современный и утонченный вид. Вес блендера составляет 6,62 кг, что придает ему стабильность и надежность во время работы. В комплект входит одна насадка, необходимая для достижения отличных результатов. Бренд KitchenAid славится качеством и инновациями, и этот блендер не исключение — это надежный помощник на вашей кухне.
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
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