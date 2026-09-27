Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо

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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
850
Количество насадок в комплекте
6
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
10
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740106
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Блендер Braun MQ 7075 X – функциональный набор для кухни. Вы можете выбирать турборежим или 1 из 10 скоростей с удобной плавной регулировкой, использовать 8 полезных насадок. Измельчитель с дополнительным лезвием POWERBell Plus помогает нарезать овощи и фрукты для салатов и десертов, венчик ускоряет замешивание теста и соусов. Мерный стакан на 600 мл позволяет точно следовать пропорциям в сложных рецептах.
Braun MQ 7075 X в стильном черном корпусе оснащен удобной прорезиненной ручкой, простым кнопочным управлением и системой EasyClick для легкой смены насадок. Рабочая часть из нержавеющей стали не требует сложного ухода. Технология ACTIVEBlade позволяет лезвиям двигаться вверх-вниз, быстро и качественно измельчать орехи и другие твердые ингредиенты.
диск для нарезки и терки (3 шт), мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-комбайн, насадка для замешивания теста, нож для измельчения
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
10
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
Функции и особенности
импульсный режим, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Braun MQ 7075 X – функциональный набор для кухни. Вы можете выбирать турборежим или 1 из 10 скоростей с удобной плавной регулировкой, использовать 8 полезных насадок. Измельчитель с дополнительным лезвием POWERBell Plus помогает нарезать овощи и фрукты для салатов и десертов, венчик ускоряет замешивание теста и соусов. Мерный стакан на 600 мл позволяет точно следовать пропорциям в сложных рецептах.
Braun MQ 7075 X в стильном черном корпусе оснащен удобной прорезиненной ручкой, простым кнопочным управлением и системой EasyClick для легкой смены насадок. Рабочая часть из нержавеющей стали не требует сложного ухода. Технология ACTIVEBlade позволяет лезвиям двигаться вверх-вниз, быстро и качественно измельчать орехи и другие твердые ингредиенты.
Блендер погружной Braun Multiquick 7 MQ7075X черный, 1000 Вт, плавная регулировка, турбо - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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