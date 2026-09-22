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Блендер настольный Smeg PBF01RDEU красный купить с доставкой в Москве
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Блендер настольный Smeg PBF01RDEU красный

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Блендер настольный Smeg PBF01RDEU красный - фото 1
Блендер настольный Smeg PBF01RDEU красный - фото 2
Блендер настольный Smeg PBF01RDEU красный - фото 3
Блендер настольный Smeg PBF01RDEU красный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
300
Цвет
красный
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
24000
  • Блендер настольный Smeg PBF01RDEU красный - фото 1
  • Блендер настольный Smeg PBF01RDEU красный - фото 2
  • Блендер настольный Smeg PBF01RDEU красный - фото 3
  • Блендер настольный Smeg PBF01RDEU красный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730540
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
300
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
2
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
красный
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
24000
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х16
Вес, кг.
2.6

Описание товара Блендер настольный Smeg PBF01RDEU красный

Блендер Smeg — это высококачественное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и практичность. Этот стационарный блендер выполнен в ярком красном цвете, который привнесет яркость и акцент в вашу кухню. При весе всего 1,8 кг, он легкий, но достаточно мощный, благодаря мощности 300 Вт. Вы можете выбрать между двумя скоростями или режимами, чтобы оптимально справиться с любыми задачами. Острота и долговечность режущих ножей гарантируется использованием нержавеющей стали, что позволяет блендеру эффективно справляться даже с твердыми ингредиентами. Измельчитель оснащен пластиковой чашей объемом 0,6 литра, что делает его идеальным для приготовления коктейлей, соусов и других блюд в небольших количествах. Максимальная скорость вращения 24000 об/мин обеспечивает быстрое и качественное измельчение. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, что обеспечивает удобство в использовании, позволяя свободно разместить блендер на кухне. Произведенный в Китае, блендер Smeg отличается качеством сборки и надежностью, присущей продукции этого известного бренда. Отличный выбор для тех, кто ценит стиль, функциональность и удобство!

Отзывы о товаре Блендер настольный Smeg PBF01RDEU красный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
300
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
2
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
красный
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Развернуть
Максимальная скорость вращения, об/мин
24000
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Smeg — это высококачественное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и практичность. Этот стационарный блендер выполнен в ярком красном цвете, который привнесет яркость и акцент в вашу кухню. При весе всего 1,8 кг, он легкий, но достаточно мощный, благодаря мощности 300 Вт. Вы можете выбрать между двумя скоростями или режимами, чтобы оптимально справиться с любыми задачами. Острота и долговечность режущих ножей гарантируется использованием нержавеющей стали, что позволяет блендеру эффективно справляться даже с твердыми ингредиентами. Измельчитель оснащен пластиковой чашей объемом 0,6 литра, что делает его идеальным для приготовления коктейлей, соусов и других блюд в небольших количествах. Максимальная скорость вращения 24000 об/мин обеспечивает быстрое и качественное измельчение. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, что обеспечивает удобство в использовании, позволяя свободно разместить блендер на кухне. Произведенный в Китае, блендер Smeg отличается качеством сборки и надежностью, присущей продукции этого известного бренда. Отличный выбор для тех, кто ценит стиль, функциональность и удобство!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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