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Блендер погружной Smeg HBF03BLEU черный купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Smeg HBF03BLEU черный

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Блендер погружной Smeg HBF03BLEU черный - фото 1
Блендер погружной Smeg HBF03BLEU черный - фото 2
Блендер погружной Smeg HBF03BLEU черный - фото 3
Блендер погружной Smeg HBF03BLEU черный - фото 4
Блендер погружной Smeg HBF03BLEU черный - фото 5
Блендер погружной Smeg HBF03BLEU черный - фото 6
Блендер погружной Smeg HBF03BLEU черный - фото 7
Блендер погружной Smeg HBF03BLEU черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.4
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
4
  • Блендер погружной Smeg HBF03BLEU черный - фото 1
  • Блендер погружной Smeg HBF03BLEU черный - фото 2
  • Блендер погружной Smeg HBF03BLEU черный - фото 3
  • Блендер погружной Smeg HBF03BLEU черный - фото 4
  • Блендер погружной Smeg HBF03BLEU черный - фото 5
  • Блендер погружной Smeg HBF03BLEU черный - фото 6
  • Блендер погружной Smeg HBF03BLEU черный - фото 7
  • Блендер погружной Smeg HBF03BLEU черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730531
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.4
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х20
Вес, кг.
3.5

Описание товара Блендер погружной Smeg HBF03BLEU черный

Блендер Smeg представляет собой элегантное и функциональное устройство, способное стать незаменимым помощником на вашей кухне. Этот погружной блендер выполнен в стильном черном цвете и отличается высокой производительностью и надежностью. Главные характеристики устройства включают в себя мощность 700 Вт, что позволяет ему с легкостью справляться с разнообразными задачами, будь то измельчение, смешивание или взбивание ингредиентов. Пользователь может выбирать между четырьмя скоростями/режимами работы для достижения идеальной консистенции блюд. Блендер изготовлен из высококачественных материалов: его ножи выполнены из нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и идеальное качество измельчения. Материал чаши измельчителя – пластик, объемом 0,5 л, а удобный кувшин вмещает до 1,4 л продуктов, обеспечивая комфортную работу с большими объемами. С весом всего 1,86 кг и длинным сетевым шнуром в 1,5 м, блендер Smeg предлагает удобство и гибкость в использовании. Страна-производитель устройства – Китай, что свидетельствует о доступности и высоких стандартах качества, традиционных для бренда Smeg. Выберите этот блендер, если цените качество, стиль и функциональность.

Отзывы о товаре Блендер погружной Smeg HBF03BLEU черный




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.4
Объем измельчителя, л
0.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
4
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Smeg представляет собой элегантное и функциональное устройство, способное стать незаменимым помощником на вашей кухне. Этот погружной блендер выполнен в стильном черном цвете и отличается высокой производительностью и надежностью. Главные характеристики устройства включают в себя мощность 700 Вт, что позволяет ему с легкостью справляться с разнообразными задачами, будь то измельчение, смешивание или взбивание ингредиентов. Пользователь может выбирать между четырьмя скоростями/режимами работы для достижения идеальной консистенции блюд. Блендер изготовлен из высококачественных материалов: его ножи выполнены из нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок службы и идеальное качество измельчения. Материал чаши измельчителя – пластик, объемом 0,5 л, а удобный кувшин вмещает до 1,4 л продуктов, обеспечивая комфортную работу с большими объемами. С весом всего 1,86 кг и длинным сетевым шнуром в 1,5 м, блендер Smeg предлагает удобство и гибкость в использовании. Страна-производитель устройства – Китай, что свидетельствует о доступности и высоких стандартах качества, традиционных для бренда Smeg. Выберите этот блендер, если цените качество, стиль и функциональность.
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