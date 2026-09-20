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Блендер погружной Smeg HBF11RDEU красный купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Smeg HBF11RDEU красный

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Блендер погружной Smeg HBF11RDEU красный - фото 1
Блендер погружной Smeg HBF11RDEU красный - фото 2
Блендер погружной Smeg HBF11RDEU красный - фото 3
Блендер погружной Smeg HBF11RDEU красный - фото 4
Блендер погружной Smeg HBF11RDEU красный - фото 5
Блендер погружной Smeg HBF11RDEU красный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
красный
Количество скоростей / режимов
22
Максимальная скорость вращения, об/мин
14850
  • Блендер погружной Smeg HBF11RDEU красный - фото 1
  • Блендер погружной Smeg HBF11RDEU красный - фото 2
  • Блендер погружной Smeg HBF11RDEU красный - фото 3
  • Блендер погружной Smeg HBF11RDEU красный - фото 4
  • Блендер погружной Smeg HBF11RDEU красный - фото 5
  • Блендер погружной Smeg HBF11RDEU красный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572168
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, документация, упаковка
Цвет
красный
Количество скоростей / режимов
22
Максимальная скорость вращения, об/мин
14850
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х14х12
Вес, кг.
1.4

Описание товара Блендер погружной Smeg HBF11RDEU красный

Блендер погружной Smeg HBF11RDEU красный

Отзывы о товаре Блендер погружной Smeg HBF11RDEU красный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, документация, упаковка
Цвет
красный
Количество скоростей / режимов
22
Максимальная скорость вращения, об/мин
14850
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Страна производитель
Китай
Описание
Блендер погружной Smeg HBF11RDEU красный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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