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Блендер погружной Bosch MSM4B670 черный купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Bosch MSM4B670 черный

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Блендер погружной Bosch MSM4B670 черный - фото 1
Блендер погружной Bosch MSM4B670 черный - фото 2
Блендер погружной Bosch MSM4B670 черный - фото 3
Блендер погружной Bosch MSM4B670 черный - фото 4
Блендер погружной Bosch MSM4B670 черный - фото 5
Блендер погружной Bosch MSM4B670 черный - фото 6
Блендер погружной Bosch MSM4B670 черный - фото 7
Блендер погружной Bosch MSM4B670 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.25
Количество скоростей / режимов
12
  • Блендер погружной Bosch MSM4B670 черный - фото 1
  • Блендер погружной Bosch MSM4B670 черный - фото 2
  • Блендер погружной Bosch MSM4B670 черный - фото 3
  • Блендер погружной Bosch MSM4B670 черный - фото 4
  • Блендер погружной Bosch MSM4B670 черный - фото 5
  • Блендер погружной Bosch MSM4B670 черный - фото 6
  • Блендер погружной Bosch MSM4B670 черный - фото 7
  • Блендер погружной Bosch MSM4B670 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714162
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
измельчитель,мерный стакан,венчик для взбивания
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.25
Количество скоростей / режимов
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х20
Вес, кг.
1

Описание товара Блендер погружной Bosch MSM4B670 черный

Погружной блендер BOSCH MSM4B670 из серии ErgoMaster является многофункциональным кухонным помощником благодаря нескольким насадкам. Легкий и эргономичный корпус подходит даже для долгой работы как правой, так и левой рукой - антискользящее мягкое покрытие рукояти и крупные кнопки на корпусе обеспечивают оптимальный комфорт использования. Длина кабеля питания составляет 1.4 метра. Мощность 1000 Вт, 12 скоростей и турборежим подходят для взбивания,измельчения и смешивания самых разных продуктов. Погружная часть блендера изготовлена из нержавеющей стали, не вступающей в реакцию с любыми продуктами. Штыковое соединение насадок обеспечивают безопасность использования устройства. Аксессуары блендера можно мыть в посудомоечной машине.

Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM4B670 черный




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
измельчитель,мерный стакан,венчик для взбивания
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.25
Количество скоростей / режимов
12
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер BOSCH MSM4B670 из серии ErgoMaster является многофункциональным кухонным помощником благодаря нескольким насадкам. Легкий и эргономичный корпус подходит даже для долгой работы как правой, так и левой рукой - антискользящее мягкое покрытие рукояти и крупные кнопки на корпусе обеспечивают оптимальный комфорт использования. Длина кабеля питания составляет 1.4 метра. Мощность 1000 Вт, 12 скоростей и турборежим подходят для взбивания,измельчения и смешивания самых разных продуктов. Погружная часть блендера изготовлена из нержавеющей стали, не вступающей в реакцию с любыми продуктами. Штыковое соединение насадок обеспечивают безопасность использования устройства. Аксессуары блендера можно мыть в посудомоечной машине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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