Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.25
Количество скоростей / режимов
12
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714162
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Описание товара Блендер погружной Bosch MSM4B670 черный
Погружной блендер BOSCH MSM4B670 из серии ErgoMaster является многофункциональным кухонным помощником благодаря нескольким насадкам. Легкий и эргономичный корпус подходит даже для долгой работы как правой, так и левой рукой - антискользящее мягкое покрытие рукояти и крупные кнопки на корпусе обеспечивают оптимальный комфорт использования. Длина кабеля питания составляет 1.4 метра.
Мощность 1000 Вт, 12 скоростей и турборежим подходят для взбивания,измельчения и смешивания самых разных продуктов.
Погружная часть блендера изготовлена из нержавеющей стали, не вступающей в реакцию с любыми продуктами. Штыковое соединение насадок обеспечивают безопасность использования устройства. Аксессуары блендера можно мыть в посудомоечной машине.
Погружной блендер BOSCH MSM4B670 из серии ErgoMaster является многофункциональным кухонным помощником благодаря нескольким насадкам. Легкий и эргономичный корпус подходит даже для долгой работы как правой, так и левой рукой - антискользящее мягкое покрытие рукояти и крупные кнопки на корпусе обеспечивают оптимальный комфорт использования. Длина кабеля питания составляет 1.4 метра.
Мощность 1000 Вт, 12 скоростей и турборежим подходят для взбивания,измельчения и смешивания самых разных продуктов.
Погружная часть блендера изготовлена из нержавеющей стали, не вступающей в реакцию с любыми продуктами. Штыковое соединение насадок обеспечивают безопасность использования устройства. Аксессуары блендера можно мыть в посудомоечной машине.
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