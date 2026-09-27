Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
1.3
Количество скоростей / режимов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740102
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Описание товара Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный
Погружной блендер Bosch — ваш надежный помощник для быстрого и эффективного приготовления любимых блюд. Мощность 1000 Вт обеспечивает уверенное измельчение и смешивание любых ингредиентов, а ножи из нержавеющей стали гарантируют долгий срок службы и чистый результат. Три насадки в комплекте расширяют кулинарные возможности: легко взбивайте коктейли в вместительном кувшине объёмом 0,6 л или измельчайте продукты в чаше на 1,3 л.
Прорезиненный черный корпус с удобным хватом и не слишком большим весом 1,7 кг делает блендер манёвренным и простым в использовании. Длина сетевого шнура — 1,4 м, так что работать можно удобно, не ограничивая себя в движениях. Пластиковая чаша-измельчитель прочна и легка в уходе — всё для вашего комфорта на кухне.
Погружной блендер Bosch — ваш надежный помощник для быстрого и эффективного приготовления любимых блюд. Мощность 1000 Вт обеспечивает уверенное измельчение и смешивание любых ингредиентов, а ножи из нержавеющей стали гарантируют долгий срок службы и чистый результат. Три насадки в комплекте расширяют кулинарные возможности: легко взбивайте коктейли в вместительном кувшине объёмом 0,6 л или измельчайте продукты в чаше на 1,3 л.
Прорезиненный черный корпус с удобным хватом и не слишком большим весом 1,7 кг делает блендер манёвренным и простым в использовании. Длина сетевого шнура — 1,4 м, так что работать можно удобно, не ограничивая себя в движениях. Пластиковая чаша-измельчитель прочна и легка в уходе — всё для вашего комфорта на кухне.
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