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Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный

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Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный - фото 1
Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный - фото 2
Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный - фото 3
Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный - фото 4
Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный - фото 5
Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный - фото 6
Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный - фото 7
Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный - фото 8
Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный - фото 9
Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный - фото 10
Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
1.3
Количество скоростей / режимов
1
  • Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный - фото 1
  • Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный - фото 2
  • Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный - фото 3
  • Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный - фото 4
  • Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный - фото 5
  • Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный - фото 6
  • Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный - фото 7
  • Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный - фото 8
  • Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный - фото 9
  • Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный - фото 10
  • Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740102
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик/металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.4
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
венчик, насадка-блендер, чаша-измельчитель
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
1.3
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
4 лезвия, кнопка для быстрого снятия насадок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х8х6
Вес, кг.
1.7

Описание товара Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный

Погружной блендер Bosch — ваш надежный помощник для быстрого и эффективного приготовления любимых блюд. Мощность 1000 Вт обеспечивает уверенное измельчение и смешивание любых ингредиентов, а ножи из нержавеющей стали гарантируют долгий срок службы и чистый результат. Три насадки в комплекте расширяют кулинарные возможности: легко взбивайте коктейли в вместительном кувшине объёмом 0,6 л или измельчайте продукты в чаше на 1,3 л. Прорезиненный черный корпус с удобным хватом и не слишком большим весом 1,7 кг делает блендер манёвренным и простым в использовании. Длина сетевого шнура — 1,4 м, так что работать можно удобно, не ограничивая себя в движениях. Пластиковая чаша-измельчитель прочна и легка в уходе — всё для вашего комфорта на кухне.

Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM4B654 1000Вт черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик/металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.4
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
венчик, насадка-блендер, чаша-измельчитель
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Объем измельчителя, л
1.3
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
4 лезвия, кнопка для быстрого снятия насадок
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Bosch — ваш надежный помощник для быстрого и эффективного приготовления любимых блюд. Мощность 1000 Вт обеспечивает уверенное измельчение и смешивание любых ингредиентов, а ножи из нержавеющей стали гарантируют долгий срок службы и чистый результат. Три насадки в комплекте расширяют кулинарные возможности: легко взбивайте коктейли в вместительном кувшине объёмом 0,6 л или измельчайте продукты в чаше на 1,3 л. Прорезиненный черный корпус с удобным хватом и не слишком большим весом 1,7 кг делает блендер манёвренным и простым в использовании. Длина сетевого шнура — 1,4 м, так что работать можно удобно, не ограничивая себя в движениях. Пластиковая чаша-измельчитель прочна и легка в уходе — всё для вашего комфорта на кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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