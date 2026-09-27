Блендер стационарный Haier HB-600 серый, 1200 Вт, плавная регулировка

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
серый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.75
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740129
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Стационарный блендер Candy мощностью 1200 Вт — производительное решение для приготовления блюд и напитков дома. Максимальная скорость вращения до 22 000 об/мин помогает быстро обрабатывать продукты, а 5 скоростей позволяют подобрать подходящий режим для разных задач.
Вместительный стеклянный кувшин объёмом 1,75 л удобен для приготовления большой порции за один раз. В комплекте предусмотрена одна насадка и измельчитель объёмом 0,5 л — практичный формат для небольших объёмов продуктов. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивную работу.
Серый корпус гармонично смотрится на кухне. При весе 3 кг блендер устойчив и при этом не выглядит громоздким, а сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает удобное размещение рядом с розеткой.
Стационарный блендер Candy мощностью 1200 Вт — производительное решение для приготовления блюд и напитков дома. Максимальная скорость вращения до 22 000 об/мин помогает быстро обрабатывать продукты, а 5 скоростей позволяют подобрать подходящий режим для разных задач.
Вместительный стеклянный кувшин объёмом 1,75 л удобен для приготовления большой порции за один раз. В комплекте предусмотрена одна насадка и измельчитель объёмом 0,5 л — практичный формат для небольших объёмов продуктов. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивную работу.
Серый корпус гармонично смотрится на кухне. При весе 3 кг блендер устойчив и при этом не выглядит громоздким, а сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает удобное размещение рядом с розеткой.
Блендер стационарный Haier HB-600 серый, 1200 Вт, плавная регулировка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блендер стационарный Haier HB-600 серый, 1200 Вт, плавная регулировка