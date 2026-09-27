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Блендер стационарный Haier HB-600 серый, 1200 Вт, плавная регулировка купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Haier HB-600 серый, 1200 Вт, плавная регулировка

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Блендер стационарный Haier HB-600 серый, 1200 Вт, плавная регулировка - фото 1
Блендер стационарный Haier HB-600 серый, 1200 Вт, плавная регулировка - фото 2
Блендер стационарный Haier HB-600 серый, 1200 Вт, плавная регулировка - фото 3
Блендер стационарный Haier HB-600 серый, 1200 Вт, плавная регулировка - фото 4
Блендер стационарный Haier HB-600 серый, 1200 Вт, плавная регулировка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
серый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.75
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
5
  • Блендер стационарный Haier HB-600 серый, 1200 Вт, плавная регулировка - фото 1
  • Блендер стационарный Haier HB-600 серый, 1200 Вт, плавная регулировка - фото 2
  • Блендер стационарный Haier HB-600 серый, 1200 Вт, плавная регулировка - фото 3
  • Блендер стационарный Haier HB-600 серый, 1200 Вт, плавная регулировка - фото 4
  • Блендер стационарный Haier HB-600 серый, 1200 Вт, плавная регулировка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740129
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Характеристики

Бренд
Candy
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик + металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
Чаша, ножевой блок, крышка, мерный стакан
Цвет
серый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.75
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Функции и особенности
Измельчение, смешивание, колка льда, приготовление коктейлей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х20х18
Вес, кг.
5.7

Описание товара Блендер стационарный Haier HB-600 серый, 1200 Вт, плавная регулировка

Стационарный блендер Candy мощностью 1200 Вт — производительное решение для приготовления блюд и напитков дома. Максимальная скорость вращения до 22 000 об/мин помогает быстро обрабатывать продукты, а 5 скоростей позволяют подобрать подходящий режим для разных задач. Вместительный стеклянный кувшин объёмом 1,75 л удобен для приготовления большой порции за один раз. В комплекте предусмотрена одна насадка и измельчитель объёмом 0,5 л — практичный формат для небольших объёмов продуктов. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивную работу. Серый корпус гармонично смотрится на кухне. При весе 3 кг блендер устойчив и при этом не выглядит громоздким, а сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает удобное размещение рядом с розеткой.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Haier HB-600 серый, 1200 Вт, плавная регулировка




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Характеристики
Бренд
Candy
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик + металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
Чаша, ножевой блок, крышка, мерный стакан
Цвет
серый
Вакуумная функция
нет
Развернуть
Объем кувшина, л
1.75
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Функции и особенности
Измельчение, смешивание, колка льда, приготовление коктейлей
Страна производитель
Китай
Описание
Стационарный блендер Candy мощностью 1200 Вт — производительное решение для приготовления блюд и напитков дома. Максимальная скорость вращения до 22 000 об/мин помогает быстро обрабатывать продукты, а 5 скоростей позволяют подобрать подходящий режим для разных задач. Вместительный стеклянный кувшин объёмом 1,75 л удобен для приготовления большой порции за один раз. В комплекте предусмотрена одна насадка и измельчитель объёмом 0,5 л — практичный формат для небольших объёмов продуктов. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивную работу. Серый корпус гармонично смотрится на кухне. При весе 3 кг блендер устойчив и при этом не выглядит громоздким, а сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает удобное размещение рядом с розеткой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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