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Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный

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Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 1
Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 2
Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 3
Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 4
Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 5
Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 6
Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 7
Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 8
Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 9
Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 10
Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 11
Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 12
Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 13
Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 14
Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 15
Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 16
Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0.1
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
  • Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 1
  • Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 2
  • Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 3
  • Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 4
  • Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 5
  • Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 6
  • Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 7
  • Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 8
  • Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 9
  • Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 10
  • Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 11
  • Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 12
  • Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 13
  • Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 14
  • Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 15
  • Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 16
  • Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714150
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
Мощный блендер с кувшином из термостойкого стекла. Идеально смешанные смузи с помощью системы Pro Performance. Свежемолотые специи благодаря насадке-измельчителю.
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0.1
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Функции и особенности
Мощный блендер с кувшином из термостойкого стекла. Идеально смешанные смузи с помощью системы Pro Performance. Свежемолотые специи благодаря насадке-измельчителю.
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
40х30х29
Вес, кг.
5.5

Описание товара Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный

Тип стационарный / Максимальная мощность 1200 Вт /

Отзывы о товаре Блендер стационарный Bosch MMB6176B VitaPower Serie 4, черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
Мощный блендер с кувшином из термостойкого стекла. Идеально смешанные смузи с помощью системы Pro Performance. Свежемолотые специи благодаря насадке-измельчителю.
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0.1
Количество скоростей / режимов
2
Развернуть
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Функции и особенности
Мощный блендер с кувшином из термостойкого стекла. Идеально смешанные смузи с помощью системы Pro Performance. Свежемолотые специи благодаря насадке-измельчителю.
Страна производитель
Словения
Описание
Тип стационарный / Максимальная мощность 1200 Вт /
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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