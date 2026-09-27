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Блендер стационарный Philips HR2767/00 1000Вт черный купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Philips HR2767/00 1000Вт черный

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Блендер стационарный Philips HR2767/00 1000Вт черный - фото 1
Блендер стационарный Philips HR2767/00 1000Вт черный - фото 2
Блендер стационарный Philips HR2767/00 1000Вт черный - фото 3
Блендер стационарный Philips HR2767/00 1000Вт черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.3
Количество скоростей / режимов
1
  • Блендер стационарный Philips HR2767/00 1000Вт черный - фото 1
  • Блендер стационарный Philips HR2767/00 1000Вт черный - фото 2
  • Блендер стационарный Philips HR2767/00 1000Вт черный - фото 3
  • Блендер стационарный Philips HR2767/00 1000Вт черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739909
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Стаканы объемом 700 мл, 500 мл, 300 мл
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.3
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
4 лезвия, прорезиненные ножки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х29х17
Вес, кг.
2.2

Описание товара Блендер стационарный Philips HR2767/00 1000Вт черный

Стационарный блендер PHILIPS — настоящая находка для современных кухонь. Благодаря высокой мощности 1000 Вт он легко справляется с измельчением, смешиванием и взбиванием любых ингредиентов. Прочные ножи из нержавеющей стали гарантируют стойкость к износу и долгую службу — даже с жесткими продуктами. При емкости кувшина 0,7 л модель отлично подойдет для быстрого приготовления смузи, коктейлей, соусов или крем-супов на одного или пару человек. В комплекте три насадки, чтобы вы могли экспериментировать с разными рецептами. Черный цвет корпуса подчеркнет стиль вашей кухни, а вес 2,23 кг обеспечит устойчивость при работе.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Philips HR2767/00 1000Вт черный




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Стаканы объемом 700 мл, 500 мл, 300 мл
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.3
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
4 лезвия, прорезиненные ножки
Страна производитель
Китай
Описание
Стационарный блендер PHILIPS — настоящая находка для современных кухонь. Благодаря высокой мощности 1000 Вт он легко справляется с измельчением, смешиванием и взбиванием любых ингредиентов. Прочные ножи из нержавеющей стали гарантируют стойкость к износу и долгую службу — даже с жесткими продуктами. При емкости кувшина 0,7 л модель отлично подойдет для быстрого приготовления смузи, коктейлей, соусов или крем-супов на одного или пару человек. В комплекте три насадки, чтобы вы могли экспериментировать с разными рецептами. Черный цвет корпуса подчеркнет стиль вашей кухни, а вес 2,23 кг обеспечит устойчивость при работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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