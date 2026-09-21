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Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый

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Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 1
Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 2
Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 3
Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 4
Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 5
Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 6
Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 7
Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 8
Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 9
Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 10
Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 11
Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 12
Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 13
Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 14
Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 15
Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 16
Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 17
Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 18
Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Вакуумная функция
нет
Количество скоростей / режимов
12
  • Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 1
  • Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 2
  • Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 3
  • Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 4
  • Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 5
  • Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 6
  • Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 7
  • Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 8
  • Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 9
  • Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 10
  • Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 11
  • Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 12
  • Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 13
  • Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 14
  • Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 15
  • Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 16
  • Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 17
  • Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 18
  • Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697781
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
блендер, венчик для взбивания, документация, измельчитель, мерный стакан, насадка-блендер, руководство, упаковка
Вакуумная функция
нет
Количество скоростей / режимов
12
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х20х14
Вес, кг.
2

Описание товара Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый

Блендер погружной Bosch MSM6M821 нержавеющая сталь/черный, мощность 1200Вт, материал погружной части металл. Удивительно просто с Bosch ErgoMixx: отличные результаты, оптимальный комфорт.Мощный мотор 800 Ватт: высокая производительность и качественный результат.Нож QuattroBlade: инновационный нож с 4 острыми лезвиями для получения идеальных результатовУдобный в использовании: эргономичная форма рукоятки и большие удобные кнопки обеспечивают комфортное использование блендера во время приготовление любимых блюд.Регулировка скорости: 12 режимов скорости и функция Турбо для получения идеальной консистенции для любого рецепта.Измельчитель и венчик в комплекте: приготовьте больше разнообразных и вкусных домашних блюд.

Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
блендер, венчик для взбивания, документация, измельчитель, мерный стакан, насадка-блендер, руководство, упаковка
Вакуумная функция
нет
Количество скоростей / режимов
12
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
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Страна производитель
Китай
Описание
Блендер погружной Bosch MSM6M821 нержавеющая сталь/черный, мощность 1200Вт, материал погружной части металл. Удивительно просто с Bosch ErgoMixx: отличные результаты, оптимальный комфорт.Мощный мотор 800 Ватт: высокая производительность и качественный результат.Нож QuattroBlade: инновационный нож с 4 острыми лезвиями для получения идеальных результатовУдобный в использовании: эргономичная форма рукоятки и большие удобные кнопки обеспечивают комфортное использование блендера во время приготовление любимых блюд.Регулировка скорости: 12 режимов скорости и функция Турбо для получения идеальной консистенции для любого рецепта.Измельчитель и венчик в комплекте: приготовьте больше разнообразных и вкусных домашних блюд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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