Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Вакуумная функция
нет
Количество скоростей / режимов
12
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697781
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Описание товара Блендер погружной Bosch MSM6M821, серый
Блендер погружной Bosch MSM6M821 нержавеющая сталь/черный, мощность 1200Вт, материал погружной части металл. Удивительно просто с Bosch ErgoMixx: отличные результаты, оптимальный комфорт.Мощный мотор 800 Ватт: высокая производительность и качественный результат.Нож QuattroBlade: инновационный нож с 4 острыми лезвиями для получения идеальных результатовУдобный в использовании: эргономичная форма рукоятки и большие удобные кнопки обеспечивают комфортное использование блендера во время приготовление любимых блюд.Регулировка скорости: 12 режимов скорости и функция Турбо для получения идеальной консистенции для любого рецепта.Измельчитель и венчик в комплекте: приготовьте больше разнообразных и вкусных домашних блюд.
Блендер погружной Bosch MSM6M821 нержавеющая сталь/черный, мощность 1200Вт, материал погружной части металл. Удивительно просто с Bosch ErgoMixx: отличные результаты, оптимальный комфорт.Мощный мотор 800 Ватт: высокая производительность и качественный результат.Нож QuattroBlade: инновационный нож с 4 острыми лезвиями для получения идеальных результатовУдобный в использовании: эргономичная форма рукоятки и большие удобные кнопки обеспечивают комфортное использование блендера во время приготовление любимых блюд.Регулировка скорости: 12 режимов скорости и функция Турбо для получения идеальной консистенции для любого рецепта.Измельчитель и венчик в комплекте: приготовьте больше разнообразных и вкусных домашних блюд.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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