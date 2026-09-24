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Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной

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Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной - фото 1
Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной - фото 2
Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной - фото 3
Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной - фото 4
Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной - фото 5
Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной - фото 6
Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной - фото 7
Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной - фото 8
Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной - фото 9
Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной - фото 10
Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
8
  • Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной - фото 1
  • Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной - фото 2
  • Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной - фото 3
  • Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной - фото 4
  • Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной - фото 5
  • Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной - фото 6
  • Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной - фото 7
  • Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной - фото 8
  • Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной - фото 9
  • Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной - фото 10
  • Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 820 руб.  3 240 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664416
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной
1 820 руб. -44%
3 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
стекло, пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
венчик, измельчитель, мерный стакан (0.6 л), чаша, насадка-блендер
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х14
Вес, кг.
1.48

Описание товара Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной

Блендер BQ — это надежный и мощный помощник на вашей кухне, созданный для облегчения повседневного приготовления пищи. Этот погружной блендер сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии, предлагая вам идеальную комбинацию производительности и комфорта. С мощностью 1200 Вт, BQ блендер обеспечивает быстрые и качественные результаты при измельчении, смешивании или взбивании продуктов. Его мощные лезвия, выполненные из нержавеющей стали, гарантируют долгий срок службы и отличное качество измельчения. Вес устройства составляет всего 1,5 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Блендер выполнен в элегантных серебристых и черных тонах, которые идеально впишутся в любой интерьер современной кухни. Длина сетевого шнура в 1,2 м обеспечит комфортное подключение к электросети, позволяя без ограничений перемещаться по рабочей поверхности. Устройство предлагает 8 различных скоростных режимов, благодаря которым вы можете регулировать интенсивность работы в зависимости от нужд и типа обрабатываемых ингредиентов. В комплекте вы найдете три насадки, каждая из которых оптимизирована для выполнения конкретных задач — будь то измельчение, взбивание или смешивание. Для удобства пользователя предусмотрены два контейнера: кувшин объемом 0,6 литра и измельчитель объемом 0,5 литра, изготовленные из прочного стекла и пластика. Это позволяет обрабатывать как небольшие, так и средние порции продуктов, без необходимости дополнительной посуды. Блендер BQ — это сочетание функциональности и эстетики, которое сделает ваши кулинарные эксперименты проще и приятнее.

Отзывы о товаре Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
стекло, пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
венчик, измельчитель, мерный стакан (0.6 л), чаша, насадка-блендер
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
8
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер BQ — это надежный и мощный помощник на вашей кухне, созданный для облегчения повседневного приготовления пищи. Этот погружной блендер сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии, предлагая вам идеальную комбинацию производительности и комфорта. С мощностью 1200 Вт, BQ блендер обеспечивает быстрые и качественные результаты при измельчении, смешивании или взбивании продуктов. Его мощные лезвия, выполненные из нержавеющей стали, гарантируют долгий срок службы и отличное качество измельчения. Вес устройства составляет всего 1,5 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Блендер выполнен в элегантных серебристых и черных тонах, которые идеально впишутся в любой интерьер современной кухни. Длина сетевого шнура в 1,2 м обеспечит комфортное подключение к электросети, позволяя без ограничений перемещаться по рабочей поверхности. Устройство предлагает 8 различных скоростных режимов, благодаря которым вы можете регулировать интенсивность работы в зависимости от нужд и типа обрабатываемых ингредиентов. В комплекте вы найдете три насадки, каждая из которых оптимизирована для выполнения конкретных задач — будь то измельчение, взбивание или смешивание. Для удобства пользователя предусмотрены два контейнера: кувшин объемом 0,6 литра и измельчитель объемом 0,5 литра, изготовленные из прочного стекла и пластика. Это позволяет обрабатывать как небольшие, так и средние порции продуктов, без необходимости дополнительной посуды. Блендер BQ — это сочетание функциональности и эстетики, которое сделает ваши кулинарные эксперименты проще и приятнее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной - стоимость товара 1820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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