Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной
Блендер BQ — это надежный и мощный помощник на вашей кухне, созданный для облегчения повседневного приготовления пищи. Этот погружной блендер сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии, предлагая вам идеальную комбинацию производительности и комфорта. С мощностью 1200 Вт, BQ блендер обеспечивает быстрые и качественные результаты при измельчении, смешивании или взбивании продуктов. Его мощные лезвия, выполненные из нержавеющей стали, гарантируют долгий срок службы и отличное качество измельчения. Вес устройства составляет всего 1,5 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Блендер выполнен в элегантных серебристых и черных тонах, которые идеально впишутся в любой интерьер современной кухни. Длина сетевого шнура в 1,2 м обеспечит комфортное подключение к электросети, позволяя без ограничений перемещаться по рабочей поверхности. Устройство предлагает 8 различных скоростных режимов, благодаря которым вы можете регулировать интенсивность работы в зависимости от нужд и типа обрабатываемых ингредиентов. В комплекте вы найдете три насадки, каждая из которых оптимизирована для выполнения конкретных задач — будь то измельчение, взбивание или смешивание. Для удобства пользователя предусмотрены два контейнера: кувшин объемом 0,6 литра и измельчитель объемом 0,5 литра, изготовленные из прочного стекла и пластика. Это позволяет обрабатывать как небольшие, так и средние порции продуктов, без необходимости дополнительной посуды. Блендер BQ — это сочетание функциональности и эстетики, которое сделает ваши кулинарные эксперименты проще и приятнее.
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Теги товара: 1200 вт, для мяса, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей
Теги товара: 1200 вт, для мяса, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
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