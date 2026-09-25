Блендер настольный BRAYER BR1206 белый
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Характеристики
Описание товара Блендер настольный BRAYER BR1206 белый
Блендер стационарный BRAYER BR1206 с системой плавной регулировки скорости из 5 режимов предназначен для приготовлений смузи, коктейлей, супов-пюре, детского питания, жидкого теста. Стальной нож с четырьмя лезвиями тщательно измельчает и смешивает продукты разной твердости. Импульсный режим за счет кратковременных пауз исключает перегрузку двигателя в процессе измельчения твердых продуктов и колки льда. Управление блендером выполняется при помощи поворотного переключателя. Стеклянный прозрачный резервуар емкостью 1.75 л не вступает в контакт с продуктами, устойчив к перепадам температуры и практичен в уходе. Отверстие в крышке и мерный стакан предусматривают добавление ингредиентов. Нескользящие ножки прочно фиксируют прибор на столе. Функция защитной блокировки исключает включение блендера BRAYER BR1206 при неправильной сборке.
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Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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