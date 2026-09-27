Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
900
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
оранжевый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739940
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
900
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
измельчитель (0.5 л), мерный стакан (0.7 л ), насадка для взбивания, насадка-блендер
Цвет
оранжевый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
Импульсный режим, Турборежим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х12
Вес, кг.
1
Описание товара Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD)
Блендер Scarlett SC-HB42F82 сочетает в себе функциональность нескольких приборов, помогая измельчать и смешивать различные продукты. Благодаря двум скоростным режимам и турборежиму с вращением до 15000 об/мин блендер эффективно справляется с измельчением продуктов разной твердости. Управление осуществляется нажатием кнопок, которые расположены на эргономичной рукоятке. Погружная часть блендера Scarlett SC-HB42F82 изготовлена из долговечной стали и снимается при необходимости очистки. В комплекте предусмотрены компактный измельчитель с чашей 500 мл, мерный стакан и венчик для взбивания.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
900
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
измельчитель (0.5 л), мерный стакан (0.7 л ), насадка для взбивания, насадка-блендер
Цвет
оранжевый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
Импульсный режим, Турборежим
Страна производитель
Китай
Блендер Scarlett SC-HB42F82 сочетает в себе функциональность нескольких приборов, помогая измельчать и смешивать различные продукты. Благодаря двум скоростным режимам и турборежиму с вращением до 15000 об/мин блендер эффективно справляется с измельчением продуктов разной твердости. Управление осуществляется нажатием кнопок, которые расположены на эргономичной рукоятке. Погружная часть блендера Scarlett SC-HB42F82 изготовлена из долговечной стали и снимается при необходимости очистки. В комплекте предусмотрены компактный измельчитель с чашей 500 мл, мерный стакан и венчик для взбивания.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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