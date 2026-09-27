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Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD) купить с доставкой в Москве
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Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD)

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Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD) - фото 1
Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD) - фото 2
Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD) - фото 3
Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD) - фото 4
Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD) - фото 5
Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD) - фото 6
Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD) - фото 7
Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD) - фото 8
Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
900
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
оранжевый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
  • Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD) - фото 1
  • Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD) - фото 2
  • Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD) - фото 3
  • Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD) - фото 4
  • Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD) - фото 5
  • Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD) - фото 6
  • Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD) - фото 7
  • Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD) - фото 8
  • Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739940
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
900
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
измельчитель (0.5 л), мерный стакан (0.7 л ), насадка для взбивания, насадка-блендер
Цвет
оранжевый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
Импульсный режим, Турборежим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х12
Вес, кг.
1

Описание товара Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD)

Блендер Scarlett SC-HB42F82 сочетает в себе функциональность нескольких приборов, помогая измельчать и смешивать различные продукты. Благодаря двум скоростным режимам и турборежиму с вращением до 15000 об/мин блендер эффективно справляется с измельчением продуктов разной твердости. Управление осуществляется нажатием кнопок, которые расположены на эргономичной рукоятке. Погружная часть блендера Scarlett SC-HB42F82 изготовлена из долговечной стали и снимается при необходимости очистки. В комплекте предусмотрены компактный измельчитель с чашей 500 мл, мерный стакан и венчик для взбивания.

Отзывы о товаре Блендер Scarlett SC-HB42F82 (ORANGE MOOD)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
900
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
измельчитель (0.5 л), мерный стакан (0.7 л ), насадка для взбивания, насадка-блендер
Цвет
оранжевый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
Импульсный режим, Турборежим
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Scarlett SC-HB42F82 сочетает в себе функциональность нескольких приборов, помогая измельчать и смешивать различные продукты. Благодаря двум скоростным режимам и турборежиму с вращением до 15000 об/мин блендер эффективно справляется с измельчением продуктов разной твердости. Управление осуществляется нажатием кнопок, которые расположены на эргономичной рукоятке. Погружная часть блендера Scarlett SC-HB42F82 изготовлена из долговечной стали и снимается при необходимости очистки. В комплекте предусмотрены компактный измельчитель с чашей 500 мл, мерный стакан и венчик для взбивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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