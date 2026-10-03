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Блендер погружной Bosch MSMP1000 купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Bosch MSMP1000

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Блендер погружной Bosch MSMP1000 350Вт белый - фото 1
Блендер погружной Bosch MSMP1000 350Вт белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
  • Блендер погружной Bosch MSMP1000 350Вт белый - фото 1
  • Блендер погружной Bosch MSMP1000 350Вт белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 337979
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Блендер погружной Bosch MSMP1000
2 180 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендеры
Размеры в упаковке, см
25х19х12
Вес, г.
800

Описание товара Блендер погружной Bosch MSMP1000

Блендер погружной Bosch MSMP1000 удобный в использовании: для смешивания и пюрирования. Мощный 350-ваттный мотор. Инновационная форма ножки блендера предохраняет от разбрызгивания. Легкая очистка: ножку блендера можно мыть в посудомоечной машине.

Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSMP1000




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендеры
Описание
Блендер погружной Bosch MSMP1000 удобный в использовании: для смешивания и пюрирования. Мощный 350-ваттный мотор. Инновационная форма ножки блендера предохраняет от разбрызгивания. Легкая очистка: ножку блендера можно мыть в посудомоечной машине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Bosch MSMP1000 - по цене 2180 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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