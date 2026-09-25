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Блендер погружной BRAYER BR1263 черный купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной BRAYER BR1263 черный

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Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 1
Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 2
Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 3
Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 4
Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 5
Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 6
Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 7
Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 8
Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 9
Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 10
Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 11
Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 12
Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 13
Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 14
Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 15
Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Количество насадок в комплекте
6
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
15
  • Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 1
  • Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 2
  • Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 3
  • Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 4
  • Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 5
  • Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 6
  • Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 7
  • Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 8
  • Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 9
  • Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 10
  • Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 11
  • Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 12
  • Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 13
  • Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 14
  • Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 15
  • Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737426
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блендер погружной BRAYER BR1263 черный
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Brayer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
пластик,металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Количество насадок в комплекте
6
Комплектация
моторный блок, диск-терка, диск- шинковка, диск для нарезки кубиками, документация, инструмент для очистки решетки, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-вспениватель молока, насадка-измельчитель, нож для измельчения, толкатель, документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
15
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Блендер погружной BRAYER BR1263 черный

Мультифункциональный блендерный набор для измельчения, смешивания, шинковки и нарезки кубиками. Погружная часть блендера с нейлоновым покрытием для предотвращения повреждения посуды. Корпус из пластика, декорирован нержавеющей сталью.

Отзывы о товаре Блендер погружной BRAYER BR1263 черный




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Характеристики
Бренд
Brayer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
пластик,металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Количество насадок в комплекте
6
Комплектация
моторный блок, диск-терка, диск- шинковка, диск для нарезки кубиками, документация, инструмент для очистки решетки, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-вспениватель молока, насадка-измельчитель, нож для измельчения, толкатель, документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
1.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
15
Страна производитель
Китай
Описание
Мультифункциональный блендерный набор для измельчения, смешивания, шинковки и нарезки кубиками. Погружная часть блендера с нейлоновым покрытием для предотвращения повреждения посуды. Корпус из пластика, декорирован нержавеющей сталью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной BRAYER BR1263 черный - этот товар вы можете купить по цене 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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