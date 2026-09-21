Блендер стационарный 2 в 1 Kitfort КТ-3524
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
500
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.25
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690225
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Длина сетевого шнура
0.9
Комплектация
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Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.25
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Функции и особенности
защита от перегрева
Размеры в упаковке, см
35х32х21
Вес, кг.
2.85
Описание товара Блендер стационарный 2 в 1 Kitfort КТ-3524
Блендер Kitfort КТ-3524 - это блендер и измельчитель. Прибор справится со смешиванием коктейлей, взбиванием, измельчением, дроблением, с приготовлением фарша, колкой льда и помолом кофейных зёрен, специй. Смешивайте и взбивайте!
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Теги товара: для молочных коктейлей, со стеклянной чашей
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Длина сетевого шнура
0.9
Комплектация
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Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.25
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Функции и особенности
защита от перегрева
Блендер Kitfort КТ-3524 - это блендер и измельчитель. Прибор справится со смешиванием коктейлей, взбиванием, измельчением, дроблением, с приготовлением фарша, колкой льда и помолом кофейных зёрен, специй. Смешивайте и взбивайте!
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Теги товара: для молочных коктейлей, со стеклянной чашей
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Теги товара: для молочных коктейлей, со стеклянной чашей
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