Top.Mail.Ru
Блендер стационарный 2 в 1 Kitfort КТ-3524 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блендер стационарный 2 в 1 Kitfort КТ-3524

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блендер стационарный 2 в 1 Kitfort КТ-3524 - фото 1
Блендер стационарный 2 в 1 Kitfort КТ-3524 - фото 2
Блендер стационарный 2 в 1 Kitfort КТ-3524 - фото 3
Блендер стационарный 2 в 1 Kitfort КТ-3524 - фото 4
Блендер стационарный 2 в 1 Kitfort КТ-3524 - фото 5
Блендер стационарный 2 в 1 Kitfort КТ-3524 - фото 6
Блендер стационарный 2 в 1 Kitfort КТ-3524 - фото 7
Блендер стационарный 2 в 1 Kitfort КТ-3524 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
500
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.25
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
  • Блендер стационарный 2 в 1 Kitfort КТ-3524 - фото 1
  • Блендер стационарный 2 в 1 Kitfort КТ-3524 - фото 2
  • Блендер стационарный 2 в 1 Kitfort КТ-3524 - фото 3
  • Блендер стационарный 2 в 1 Kitfort КТ-3524 - фото 4
  • Блендер стационарный 2 в 1 Kitfort КТ-3524 - фото 5
  • Блендер стационарный 2 в 1 Kitfort КТ-3524 - фото 6
  • Блендер стационарный 2 в 1 Kitfort КТ-3524 - фото 7
  • Блендер стационарный 2 в 1 Kitfort КТ-3524 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690225
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Длина сетевого шнура
0.9
Комплектация
блендер, моторный блок, блок ножей блендера с уплотнительным кольцом, чаша блендера, крышка чаши блендера с уплотнительным кольцом, мерный колпачок, чаша измельчителя с крышкой и уплотнительным кольцом, блок ножей измельчителя, основание блока ножей измельчителя, руководство по эксплуатации, упаковка
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.25
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Функции и особенности
защита от перегрева
Размеры в упаковке, см
35х32х21
Вес, кг.
2.85

Описание товара Блендер стационарный 2 в 1 Kitfort КТ-3524

Блендер Kitfort КТ-3524 - это блендер и измельчитель. Прибор справится со смешиванием коктейлей, взбиванием, измельчением, дроблением, с приготовлением фарша, колкой льда и помолом кофейных зёрен, специй. Смешивайте и взбивайте!

Отзывы о товаре Блендер стационарный 2 в 1 Kitfort КТ-3524




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Длина сетевого шнура
0.9
Комплектация
блендер, моторный блок, блок ножей блендера с уплотнительным кольцом, чаша блендера, крышка чаши блендера с уплотнительным кольцом, мерный колпачок, чаша измельчителя с крышкой и уплотнительным кольцом, блок ножей измельчителя, основание блока ножей измельчителя, руководство по эксплуатации, упаковка
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.25
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Функции и особенности
защита от перегрева
Описание
Блендер Kitfort КТ-3524 - это блендер и измельчитель. Прибор справится со смешиванием коктейлей, взбиванием, измельчением, дроблением, с приготовлением фарша, колкой льда и помолом кофейных зёрен, специй. Смешивайте и взбивайте!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер стационарный 2 в 1 Kitfort КТ-3524 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...