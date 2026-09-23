Блендер Zelmer ZSB4799B
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб.
В наличии
Код товара: 501153
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4 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, мерный стакан, документация
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
3
Функции и особенности
Регулировка скорости · 3 функции: Турбо, колка льда и смузи. · 6 лезвий из нержавеющей стали · Съемные лезвия для легкой очистки · Противоскользящие ножки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х26х18
Вес, кг.
4.92
Описание товара Блендер Zelmer ZSB4799B
Стационарный блендер Zelmer ZSB4799B оборудован двигателем мощностью 1200 Вт и стеклянной емкостью объемом 1.75 л, оснащенной крышкой. О тщательном измельчении твердых ингредиентов позаботится импульсный режим. Прибор выполнен в черном корпусе с нескользящими прорезиненными ножками на основании.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер, мерный стакан, документация
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
3
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Функции и особенности
Регулировка скорости · 3 функции: Турбо, колка льда и смузи. · 6 лезвий из нержавеющей стали · Съемные лезвия для легкой очистки · Противоскользящие ножки
Страна производитель
Китай
Стационарный блендер Zelmer ZSB4799B оборудован двигателем мощностью 1200 Вт и стеклянной емкостью объемом 1.75 л, оснащенной крышкой. О тщательном измельчении твердых ингредиентов позаботится импульсный режим. Прибор выполнен в черном корпусе с нескользящими прорезиненными ножками на основании.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Блендер Zelmer ZSB4799B - купить по цене 4640 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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