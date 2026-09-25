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Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER

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Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 1
Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 2
Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 3
Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 4
Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 5
Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 6
Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 7
Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 8
Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 9
Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 10
Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 11
Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 12
Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 13
Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
0.5
  • Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 1
  • Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 2
  • Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 3
  • Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 4
  • Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 5
  • Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 6
  • Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 7
  • Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 8
  • Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 9
  • Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 10
  • Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 11
  • Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 12
  • Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 13
  • Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737428
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER
3 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gorenje
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
металл/пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.3
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, подставка, документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
0.5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER

Блендер Gorenje HBC807QB – это многофункциональный прибор, который станет незаменимым помощником любого кулинара в процессе приготовления различных блюд. Модель стала обладательницей мощного 800-ваттного мотора постоянного тока, который при весьма экономичном энергопотреблении гарантирует отменную производительность и продолжительный срок службы. Устройство весьма удобно в эксплуатации: после завершения работы насадка легко отсоединяется от корпуса блендера и отмывается от загрязнений под проточной водой. За счет разборной конструкции прибор компактен в хранении. Благодаря ножу с четырьмя острыми лезвиями из нержавеющей стали блендер Gorenje HBC807QB играючи справляется с перемешиванием и измельчением различных ингредиентов. Модель укомплектована удобной подставкой для хранения насадок: венчика и измельчителя. Также в комплектацию вошла мерная емкость для взбивания объемом 0.5 л и мини-измельчитель, имеющий такой же объем. Плавная регулировка скорости позволит подобрать оптимальный режим работы в зависимости от консистенции ингредиентов и желаемого результата. Импульсный режим обеспечит более тщательное перемешивание продуктов в емкости и возможность контроля за процессом.

Отзывы о товаре Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER




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Характеристики
Бренд
Gorenje
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
металл/пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.3
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, подставка, документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.5
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Gorenje HBC807QB – это многофункциональный прибор, который станет незаменимым помощником любого кулинара в процессе приготовления различных блюд. Модель стала обладательницей мощного 800-ваттного мотора постоянного тока, который при весьма экономичном энергопотреблении гарантирует отменную производительность и продолжительный срок службы. Устройство весьма удобно в эксплуатации: после завершения работы насадка легко отсоединяется от корпуса блендера и отмывается от загрязнений под проточной водой. За счет разборной конструкции прибор компактен в хранении. Благодаря ножу с четырьмя острыми лезвиями из нержавеющей стали блендер Gorenje HBC807QB играючи справляется с перемешиванием и измельчением различных ингредиентов. Модель укомплектована удобной подставкой для хранения насадок: венчика и измельчителя. Также в комплектацию вошла мерная емкость для взбивания объемом 0.5 л и мини-измельчитель, имеющий такой же объем. Плавная регулировка скорости позволит подобрать оптимальный режим работы в зависимости от консистенции ингредиентов и желаемого результата. Импульсный режим обеспечит более тщательное перемешивание продуктов в емкости и возможность контроля за процессом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER - стоимость товара 3290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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