Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER
Блендер Gorenje HBC807QB – это многофункциональный прибор, который станет незаменимым помощником любого кулинара в процессе приготовления различных блюд. Модель стала обладательницей мощного 800-ваттного мотора постоянного тока, который при весьма экономичном энергопотреблении гарантирует отменную производительность и продолжительный срок службы. Устройство весьма удобно в эксплуатации: после завершения работы насадка легко отсоединяется от корпуса блендера и отмывается от загрязнений под проточной водой. За счет разборной конструкции прибор компактен в хранении. Благодаря ножу с четырьмя острыми лезвиями из нержавеющей стали блендер Gorenje HBC807QB играючи справляется с перемешиванием и измельчением различных ингредиентов. Модель укомплектована удобной подставкой для хранения насадок: венчика и измельчителя. Также в комплектацию вошла мерная емкость для взбивания объемом 0.5 л и мини-измельчитель, имеющий такой же объем. Плавная регулировка скорости позволит подобрать оптимальный режим работы в зависимости от консистенции ингредиентов и желаемого результата. Импульсный режим обеспечит более тщательное перемешивание продуктов в емкости и возможность контроля за процессом.
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Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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