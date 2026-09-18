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Блендер погружной Bosch MSM66020 купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Bosch MSM66020

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Блендер Bosch MSM66020 - фото 1
Блендер Bosch MSM66020 - фото 2
Блендер Bosch MSM66020 - фото 3
Блендер Bosch MSM66020 - фото 4
Блендер Bosch MSM66020 - фото 5
Блендер Bosch MSM66020 - фото 6
Блендер Bosch MSM66020 - фото 7
Блендер Bosch MSM66020 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
  • Блендер Bosch MSM66020 - фото 1
  • Блендер Bosch MSM66020 - фото 2
  • Блендер Bosch MSM66020 - фото 3
  • Блендер Bosch MSM66020 - фото 4
  • Блендер Bosch MSM66020 - фото 5
  • Блендер Bosch MSM66020 - фото 6
  • Блендер Bosch MSM66020 - фото 7
  • Блендер Bosch MSM66020 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 202733
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Размеры в упаковке, см
41х20х12
Вес, кг.
1.43

Описание товара Блендер погружной Bosch MSM66020

Лёгкий, со специальной эргономичной ручкой и приятным на ощупь нескользким покрытием. Съемную ножку блендера можно мыть в посудомоечной машине. В комплекте: измельчитель для переработки орехов, зелени, лука и сыра. 12 режимов скорости и дополнительная кнопка «Турборежим» для максимальной мощности. Мощный 600-ваттный мотор для превосходных результатов.

Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM66020




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Описание
Лёгкий, со специальной эргономичной ручкой и приятным на ощупь нескользким покрытием. Съемную ножку блендера можно мыть в посудомоечной машине. В комплекте: измельчитель для переработки орехов, зелени, лука и сыра. 12 режимов скорости и дополнительная кнопка «Турборежим» для максимальной мощности. Мощный 600-ваттный мотор для превосходных результатов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Bosch MSM66020 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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