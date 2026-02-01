Блендер погружной Bosch MSM 64110, 450 Вт, белый/красный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
450
Вакуумная функция
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%3 360 руб. 4 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692255
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
450
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.4
Комплектация
блендер, мерный стакан, насадка-блендер, документация, упаковка
Вакуумная функция
нет
Функции и особенности
поворотный механизм, измельчение, смешивание, взбивание
Размеры в упаковке, см
43х11х11
Вес, кг.
1.1
Описание товара Блендер погружной Bosch MSM 64110, 450 Вт, белый/красный
Используйте блендер Bosch MSM64110 в процессе измельчения, взбивания и смешивания продуктов. Он позволит ежедневно подавать к столу аппетитные супы, полезные коктейли, смузи и легкие десерты. В комплекте содержится мерный стакан, незаменимый для добавления конкретного количества ингредиентов. Блендер Bosch MSM64110 оснащен кнопочной панелью управления. Она предоставляет возможность выбора подходящей среди 2 скоростей. При изготовлении погружной части производитель остановился на нержавеющей стали. Этот материал не способен окисляться и воздействовать на привычный вкус блюд.
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
450
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.4
Комплектация
блендер, мерный стакан, насадка-блендер, документация, упаковка
Вакуумная функция
нет
Функции и особенности
поворотный механизм, измельчение, смешивание, взбивание
Используйте блендер Bosch MSM64110 в процессе измельчения, взбивания и смешивания продуктов. Он позволит ежедневно подавать к столу аппетитные супы, полезные коктейли, смузи и легкие десерты. В комплекте содержится мерный стакан, незаменимый для добавления конкретного количества ингредиентов. Блендер Bosch MSM64110 оснащен кнопочной панелью управления. Она предоставляет возможность выбора подходящей среди 2 скоростей. При изготовлении погружной части производитель остановился на нержавеющей стали. Этот материал не способен окисляться и воздействовать на привычный вкус блюд.
Достоинства:
Комментарий:
Блендер -бомба!Качество отличное: пластик супер,работает как начтоящая машина
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер. Сильно переживал, сто нет переключателя скоростей. А скорость оказывается зависит от силы, с которой давишь на рычаг. Это очень удобно и интуитивно понятно, как педаль газа в автомобиле. Также есть блокировка курка, т.е. случайно его не включишь и дети тоже защищены. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
всё выполнено добротно. первое впечатление - хороший. работает - это самое главное. остальное покажет эксплуатация
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный блендер, много опций, пользуюсь не нарадуюсь.
Достоинства:
Комментарий:
тройка только из за не соответствия комплектности, в принципе остальное все устраивает! в описании и отзывах ясно написано что в комплект входит насадка для колки льда , а по факту продавец отписался что завод изготовитель оставляет право выбора изменения комплектности ! вобщем судите сами !
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, Все целое, неприятного запаха нет. Есть небольшой люфт между креплением насадки и моторной частью. Возможно это норма.? На работу это не влияет. Насадки не слетают. Личное мнение мне бы хотелось чуть мощьнее веньчик.
Достоинства:
Комментарий:
мягкий режим работы, удобно снимать металлическую часть, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Блендер отличный. Тихий и мощный. Особенно понравился тихий звук при работе. Единственный минус это небольшой объем чаши измельчителя. Пришёл просто в мятой коробке без защиты, но всё целое. Полностью металлический, при работе почти не греется. Производство Словения.
Достоинства:
Комментарий:
хороший, мощный блендер, необходимо только привыкнуть к новому нажатию на кнопку.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер. Мощный и крепкий. Достаточно тяжелый, выглядит надежным. Покупала в подарок маме, мама очень довольна, крем супы получаются супер.
Достоинства:
Комментарий:
отличный, но чересчур сильный, рвет с места и все летит...
Достоинства:
Комментарий:
пока все Пока не пользоваласьнравится-чисто снаружи.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер. В одном из отзывов прочел, что качество не очень хорошее, не верьте - все по высшему разряду. Сделан достойно. Тихий и мощный
Блендер погружной Bosch MSM 64110, 450 Вт, белый/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM 64110, 450 Вт, белый/красный
Достоинства:
Комментарий:
Блендер -бомба!Качество отличное: пластик супер,работает как начтоящая машина
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер. Сильно переживал, сто нет переключателя скоростей. А скорость оказывается зависит от силы, с которой давишь на рычаг. Это очень удобно и интуитивно понятно, как педаль газа в автомобиле. Также есть блокировка курка, т.е. случайно его не включишь и дети тоже защищены. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
всё выполнено добротно. первое впечатление - хороший. работает - это самое главное. остальное покажет эксплуатация
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный блендер, много опций, пользуюсь не нарадуюсь.
Достоинства:
Комментарий:
тройка только из за не соответствия комплектности, в принципе остальное все устраивает! в описании и отзывах ясно написано что в комплект входит насадка для колки льда , а по факту продавец отписался что завод изготовитель оставляет право выбора изменения комплектности ! вобщем судите сами !
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, Все целое, неприятного запаха нет. Есть небольшой люфт между креплением насадки и моторной частью. Возможно это норма.? На работу это не влияет. Насадки не слетают. Личное мнение мне бы хотелось чуть мощьнее веньчик.
Достоинства:
Комментарий:
мягкий режим работы, удобно снимать металлическую часть, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Блендер отличный. Тихий и мощный. Особенно понравился тихий звук при работе. Единственный минус это небольшой объем чаши измельчителя. Пришёл просто в мятой коробке без защиты, но всё целое. Полностью металлический, при работе почти не греется. Производство Словения.
Достоинства:
Комментарий:
хороший, мощный блендер, необходимо только привыкнуть к новому нажатию на кнопку.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер. Мощный и крепкий. Достаточно тяжелый, выглядит надежным. Покупала в подарок маме, мама очень довольна, крем супы получаются супер.
Достоинства:
Комментарий:
отличный, но чересчур сильный, рвет с места и все летит...
Достоинства:
Комментарий:
пока все Пока не пользоваласьнравится-чисто снаружи.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер. В одном из отзывов прочел, что качество не очень хорошее, не верьте - все по высшему разряду. Сделан достойно. Тихий и мощный