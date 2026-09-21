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Блендер погружной Vitek VT-8540 1000Вт черный купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Vitek VT-8540 1000Вт черный

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Блендер погружной Vitek VT-8540 1000Вт черный - фото 1
Блендер погружной Vitek VT-8540 1000Вт черный - фото 2
Блендер погружной Vitek VT-8540 1000Вт черный - фото 3
Блендер погружной Vitek VT-8540 1000Вт черный - фото 4
Блендер погружной Vitek VT-8540 1000Вт черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной Vitek VT-8540 1000Вт черный - фото 1
  • Блендер погружной Vitek VT-8540 1000Вт черный - фото 2
  • Блендер погружной Vitek VT-8540 1000Вт черный - фото 3
  • Блендер погружной Vitek VT-8540 1000Вт черный - фото 4
  • Блендер погружной Vitek VT-8540 1000Вт черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704182
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
плавное изменение скорости, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.38

Описание товара Блендер погружной Vitek VT-8540 1000Вт черный

Блендер Vitek VT-8540 в черно-серебристом корпусе из пластика имеет мощность 1000 Вт и плавную регулировку скорости. Прибор позволяет своему владельцу справляться с самыми сложными кулинарными задачами благодаря наличию ножа-измельчителя, венчика и насадки-блендера. Турборежим форсирует работу устройства, благодаря чему оно может справляться с жесткими продуктами. Последнее так же возможно благодаря тому, что погружная часть прибора выполнена из металла. Емкость измельчителя рассчитана на 0.5 л. Длина провода блендера Vitek VT-8540 составляет 1.1 м.

Отзывы о товаре Блендер погружной Vitek VT-8540 1000Вт черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
плавное изменение скорости, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Vitek VT-8540 в черно-серебристом корпусе из пластика имеет мощность 1000 Вт и плавную регулировку скорости. Прибор позволяет своему владельцу справляться с самыми сложными кулинарными задачами благодаря наличию ножа-измельчителя, венчика и насадки-блендера. Турборежим форсирует работу устройства, благодаря чему оно может справляться с жесткими продуктами. Последнее так же возможно благодаря тому, что погружная часть прибора выполнена из металла. Емкость измельчителя рассчитана на 0.5 л. Длина провода блендера Vitek VT-8540 составляет 1.1 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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