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Блендер погружной Candy CB-201 белый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Candy CB-201 белый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо

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Блендер погружной Candy CB-201 белый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 1
Блендер погружной Candy CB-201 белый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 2
Блендер погружной Candy CB-201 белый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
6000
  • Блендер погружной Candy CB-201 белый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 1
  • Блендер погружной Candy CB-201 белый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 2
  • Блендер погружной Candy CB-201 белый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740133
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Характеристики

Бренд
Candy
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик + металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Погружная насадка, венчик, чаша?измельчитель
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
6000
Функции и особенности
измельчение, смешивание, взбивание
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х15
Вес, кг.
2

Описание товара Блендер погружной Candy CB-201 белый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо

Погружной блендер Candy в белом корпусе сочетает мощность 1200 Вт и практичный набор для повседневных задач на кухне. Максимальная скорость вращения до 6000 об/мин помогает быстро измельчать и смешивать продукты, а 2 скорости позволяют подобрать подходящий режим обработки. В комплекте предусмотрены 3 насадки, чаша измельчителя объёмом 0,5 л и кувшин на 0,6 л — удобно готовить небольшие порции, соусы и смеси. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на регулярное использование, а погружной формат делает блендер удобным для работы с продуктами в подходящей ёмкости. При весе 1,1 кг он достаточно лёгкий для комфортного использования, а сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает необходимую свободу размещения.

Отзывы о товаре Блендер погружной Candy CB-201 белый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо




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Характеристики
Бренд
Candy
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик + металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Погружная насадка, венчик, чаша?измельчитель
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
6000
Функции и особенности
измельчение, смешивание, взбивание
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Candy в белом корпусе сочетает мощность 1200 Вт и практичный набор для повседневных задач на кухне. Максимальная скорость вращения до 6000 об/мин помогает быстро измельчать и смешивать продукты, а 2 скорости позволяют подобрать подходящий режим обработки. В комплекте предусмотрены 3 насадки, чаша измельчителя объёмом 0,5 л и кувшин на 0,6 л — удобно готовить небольшие порции, соусы и смеси. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на регулярное использование, а погружной формат делает блендер удобным для работы с продуктами в подходящей ёмкости. При весе 1,1 кг он достаточно лёгкий для комфортного использования, а сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает необходимую свободу размещения.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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