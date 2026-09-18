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Блендер стационарный Kitfort КТ-1379 купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Kitfort КТ-1379

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Блендер стационарный Kitfort КТ-1379 - фото 1
Блендер стационарный Kitfort КТ-1379 - фото 2
Блендер стационарный Kitfort КТ-1379 - фото 3
Блендер стационарный Kitfort КТ-1379 - фото 4
Блендер стационарный Kitfort КТ-1379 - фото 5
Блендер стационарный Kitfort КТ-1379 - фото 6
Блендер стационарный Kitfort КТ-1379 - фото 7
Блендер стационарный Kitfort КТ-1379 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
350
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.2
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
20500
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1379 - фото 1
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1379 - фото 2
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1379 - фото 3
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1379 - фото 4
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1379 - фото 5
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1379 - фото 6
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1379 - фото 7
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1379 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295572
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
350
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.7
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
колпачок, чаша блендера, насадка-кофемолка, документация
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.2
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
20500
Функции и особенности
отверстие для ингредиентов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х18х16
Вес, кг.
1.8

Описание товара Блендер стационарный Kitfort КТ-1379

Блендер Kitfort КТ-1379 представляет собой настольный кухонный прибор с элегантным белым корпусом из ударопрочного пластика. Устройство действует с мощностью 350 Вт и обладает двумя рабочими скоростями. Резервуар вмещает 1200 мл, а также дополняется мерной шкалой для упрощения эксплуатации. Прибор дополнен импульсным режимом и устойчивыми нескользящими ножками. Устройство Kitfort КТ-1379 поставляется вместе с чашей, мерным колпачком и насадкой-кофемолкой. Такая комплектация значительно расширяет возможности использования этого компактного оборудования. Блендер весит 1.4 кг, а его размеры составляют 15.5x36x18 см.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Kitfort КТ-1379




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
350
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.7
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
колпачок, чаша блендера, насадка-кофемолка, документация
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Развернуть
Объем кувшина, л
1.2
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
20500
Функции и особенности
отверстие для ингредиентов
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Kitfort КТ-1379 представляет собой настольный кухонный прибор с элегантным белым корпусом из ударопрочного пластика. Устройство действует с мощностью 350 Вт и обладает двумя рабочими скоростями. Резервуар вмещает 1200 мл, а также дополняется мерной шкалой для упрощения эксплуатации. Прибор дополнен импульсным режимом и устойчивыми нескользящими ножками. Устройство Kitfort КТ-1379 поставляется вместе с чашей, мерным колпачком и насадкой-кофемолкой. Такая комплектация значительно расширяет возможности использования этого компактного оборудования. Блендер весит 1.4 кг, а его размеры составляют 15.5x36x18 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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