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Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3032-1 фиолетовый купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3032-1 фиолетовый

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Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3032-1 фиолетовый - фото 1
Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3032-1 фиолетовый - фото 2
Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3032-1 фиолетовый - фото 3
Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3032-1 фиолетовый - фото 4
Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3032-1 фиолетовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
500
Цвет
фиолетовый
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0.25
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
18500
  • Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3032-1 фиолетовый - фото 1
  • Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3032-1 фиолетовый - фото 2
  • Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3032-1 фиолетовый - фото 3
  • Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3032-1 фиолетовый - фото 4
  • Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3032-1 фиолетовый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458691
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
500
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.7
Комплектация
1. Моторный блок — 1 шт. 2. Блок ножей блендера с уплотнительным кольцом — 1 шт. 3. Чаша блендера — 1 шт. 4. Крышка чаши блендера — 1 шт. 5. Мерный колпачок — 1 шт. 6. Блок ножей измельчителя с малым уплотнительным кольцом — 1 шт. 7. Чаша измельчителя — 1 шт. 8. Блок ножей кофемолки с малым уплотнительным кольцом — 1 шт. 9. Чаша кофемолки — 1 шт. 10. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
Цвет
фиолетовый
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0.25
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
18500
Функции и особенности
Ёмкость чаши блендера 1,5 л. Ёмкость чаши кофемолки 250 мл. Ёмкость чаши измельчителя 250 мл. Ёмкость мерного колпачка 50 мл.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х29х21
Вес, кг.
2.5

Описание товара Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3032-1 фиолетовый

Блендер Kitfort КТ-3032-1 фиолетовыйБлендер Kitfort КТ-3022 предназначен для приготовления пюре, взбивания, измельчения и смешивания. Прибор идеально подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания.6-лезвийный нож выполнен из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивает превосходный результат измельчения и долгий срок службы!Управление прибором осуществляется просто: блендер имеет плавную регулировку скорости и импульсный режим с повышенной скоростью вращений ножей. Выбирайте оптимальный скоростной режим, как вам необходимо!Блендер легко разбирается, что позволяет тщательно промывать его детали без труда. Чаша бленера выполнена из тритана – особо прочного материала без содержания бисфенола-А.Блендер оснащён вместительной пластиковой чашей объёмом 2 литра, в крышке которой есть отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок для пополнения может использоваться как мерный стакан.Под моторным блоком блендера находятся противоскользящие ножки. Они позволяют оставлять блендер на скользких поверхностях, не боясь, что он упадёт.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3032-1 фиолетовый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
500
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.7
Комплектация
1. Моторный блок — 1 шт. 2. Блок ножей блендера с уплотнительным кольцом — 1 шт. 3. Чаша блендера — 1 шт. 4. Крышка чаши блендера — 1 шт. 5. Мерный колпачок — 1 шт. 6. Блок ножей измельчителя с малым уплотнительным кольцом — 1 шт. 7. Чаша измельчителя — 1 шт. 8. Блок ножей кофемолки с малым уплотнительным кольцом — 1 шт. 9. Чаша кофемолки — 1 шт. 10. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
Цвет
фиолетовый
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0.25
Количество скоростей / режимов
2
Развернуть
Максимальная скорость вращения, об/мин
18500
Функции и особенности
Ёмкость чаши блендера 1,5 л. Ёмкость чаши кофемолки 250 мл. Ёмкость чаши измельчителя 250 мл. Ёмкость мерного колпачка 50 мл.
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Kitfort КТ-3032-1 фиолетовыйБлендер Kitfort КТ-3022 предназначен для приготовления пюре, взбивания, измельчения и смешивания. Прибор идеально подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания.6-лезвийный нож выполнен из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивает превосходный результат измельчения и долгий срок службы!Управление прибором осуществляется просто: блендер имеет плавную регулировку скорости и импульсный режим с повышенной скоростью вращений ножей. Выбирайте оптимальный скоростной режим, как вам необходимо!Блендер легко разбирается, что позволяет тщательно промывать его детали без труда. Чаша бленера выполнена из тритана – особо прочного материала без содержания бисфенола-А.Блендер оснащён вместительной пластиковой чашей объёмом 2 литра, в крышке которой есть отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок для пополнения может использоваться как мерный стакан.Под моторным блоком блендера находятся противоскользящие ножки. Они позволяют оставлять блендер на скользких поверхностях, не боясь, что он упадёт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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