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Блендер стационарный Kitfort КТ-1340-3 серебристый металлик купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Kitfort КТ-1340-3 серебристый металлик

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Блендер стационарный Kitfort КТ-1340-3 серебристый металлик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
350
Объем кувшина, л
0
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 418491
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
350
Материал корпуса
металл
Объем кувшина, л
0
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Размеры в упаковке, см
35х25х19
Вес, кг.
2.18

Описание товара Блендер стационарный Kitfort КТ-1340-3 серебристый металлик

С помощью блендера Kitfort КТ-1340 смешивайте фрукты и ягоды, делайте свои фреш-миксы с молоком, коктейли, приготовьте нежный крем-суп для ребёнка! Три прибора в одном! Пользуйтесь им как обычным блендером, смешивайте и берите с собой смузи и коктейли.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Kitfort КТ-1340-3 серебристый металлик




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
350
Материал корпуса
металл
Объем кувшина, л
0
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Описание
С помощью блендера Kitfort КТ-1340 смешивайте фрукты и ягоды, делайте свои фреш-миксы с молоком, коктейли, приготовьте нежный крем-суп для ребёнка! Три прибора в одном! Пользуйтесь им как обычным блендером, смешивайте и берите с собой смузи и коктейли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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