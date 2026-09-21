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Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный

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Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 1
Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 2
Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 3
Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 4
Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 5
Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 6
Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 7
Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 8
Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 9
Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 10
Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 11
Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 12
Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 13
Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 14
Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 15
Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 16
Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 17
Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 18
Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 19
Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 20
Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 21
Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 22
Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 23
Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 1
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 2
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 3
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 4
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 5
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 6
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 7
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 8
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 9
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 10
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 11
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 12
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 13
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 14
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 15
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 16
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 17
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 18
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 19
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 20
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 21
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 22
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 23
  • Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703939
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.85
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Функции и особенности
бесступенчатая регулировка скорости
Размеры в упаковке, см
26х26х15
Вес, кг.
1.68

Описание товара Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный

Погружной блендер Hyundai HYB-H3824, имеющий мощность порядка 800 Вт, является незаменимым помощником на вашем кухонном пространстве. Устройство изготовлено из нержавеющей стали и пластика, рассчитано на длительный срок эксплуатации без поломок и сбоев. Благодаря удобной конструкции пользоваться блендером проще простого. Модель Hyundai HYB-H3824 оснащается регулятором для изменения скорости вращения и турборежимом. С кухонным прибором идут венчик, измельчитель, а также мерный стакан. Погружной блендер дает возможность хозяйке без особого труда приготовить пюре, соусы, взбить сливки для уникального десерта и многое другое.

Отзывы о товаре Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.85
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Функции и особенности
бесступенчатая регулировка скорости
Описание
Погружной блендер Hyundai HYB-H3824, имеющий мощность порядка 800 Вт, является незаменимым помощником на вашем кухонном пространстве. Устройство изготовлено из нержавеющей стали и пластика, рассчитано на длительный срок эксплуатации без поломок и сбоев. Благодаря удобной конструкции пользоваться блендером проще простого. Модель Hyundai HYB-H3824 оснащается регулятором для изменения скорости вращения и турборежимом. С кухонным прибором идут венчик, измельчитель, а также мерный стакан. Погружной блендер дает возможность хозяйке без особого труда приготовить пюре, соусы, взбить сливки для уникального десерта и многое другое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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