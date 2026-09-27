Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный
Блендер погружной Delta LUX DE-7003B с функциями измельчения, смешивания и взбивания подходит для приготовления смузи и коктейлей, детского питания, пюре без комочков, соусов. С помощью поворотного механизма плавно выбирается скорость из доступных 8 режимов. В режиме «Турбо» активируется максимальная мощность двигателя для более быстрого достижения нужной консистенции, колки льда и переработки твердых ингредиентов. Погружная насадка из нержавеющей стали не вступает в контакт с продуктами, устойчива к повреждениям и не подвержена коррозии. Насадка-блендер с чашей емкостью 1500 мл предназначена для измельчения мяса, овощей, орехов, зелени, сыра. Для взбивания сливок, яиц, приготовления жидкого теста в наборе с блендером Delta LUX DE-7003B поставляется венчик. С помощью мерного пластикового стакана объемом 500 мл удобно соблюдать пропорции.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 130 руб.533 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1206 белый
-
В наличииЦена 2 180 руб.545 руб. в СплитБлендер погружной Bosch MSMP1000
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1256
-
В наличииЦена 2 560 руб.640 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1209 черный
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1257
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитБлендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитБлендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитБлендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитБлендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитБлендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт
-
В наличииЦена 3 770 руб.943 руб. в СплитБлендер погружной Bosch MSM66110
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1263 черный
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Отзывы о товаре Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный