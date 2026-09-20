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Блендер стационарный Philips HR2041/00 White купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Philips HR2041/00 White

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Блендер стационарный PHILIPS HR2041/00 white, мощность 450 Вт, кувшин 1,9л - фото 1
Блендер стационарный PHILIPS HR2041/00 white, мощность 450 Вт, кувшин 1,9л - фото 2
Блендер стационарный PHILIPS HR2041/00 white, мощность 450 Вт, кувшин 1,9л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
  • Блендер стационарный PHILIPS HR2041/00 white, мощность 450 Вт, кувшин 1,9л - фото 1
  • Блендер стационарный PHILIPS HR2041/00 white, мощность 450 Вт, кувшин 1,9л - фото 2
  • Блендер стационарный PHILIPS HR2041/00 white, мощность 450 Вт, кувшин 1,9л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524280
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Блендеры
Размеры в упаковке, см
38х20х17
Вес, кг.
2.1

Описание товара Блендер стационарный Philips HR2041/00 White

Стационарный блендер Philips HR2041/00 с полезным объемом чаши 1000 мл. создан для улучшения повседневного смешивания. Благодаря мощности 450 Вт и острым лезвиям вы можете измельчать любые ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями и в кратчайшие сроки. Создан для улучшения процесса измельчения при повседневном использовании за счет мощности в 450 Вт и эффективного ножа, способного измельчить различные ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями в кратчайшие сроки.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Philips HR2041/00 White




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Блендеры
Описание
Стационарный блендер Philips HR2041/00 с полезным объемом чаши 1000 мл. создан для улучшения повседневного смешивания. Благодаря мощности 450 Вт и острым лезвиям вы можете измельчать любые ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями и в кратчайшие сроки. Создан для улучшения процесса измельчения при повседневном использовании за счет мощности в 450 Вт и эффективного ножа, способного измельчить различные ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями в кратчайшие сроки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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