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Блендер погружной BRAYER BR1256 купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной BRAYER BR1256

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Блендер погружной BRAYER BR1256 - фото 1
Блендер погружной BRAYER BR1256 - фото 2
Блендер погружной BRAYER BR1256 - фото 3
Блендер погружной BRAYER BR1256 - фото 4
Блендер погружной BRAYER BR1256 - фото 5
Блендер погружной BRAYER BR1256 - фото 6
Блендер погружной BRAYER BR1256 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Количество насадок в комплекте
5
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.75
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
15
  • Блендер погружной BRAYER BR1256 - фото 1
  • Блендер погружной BRAYER BR1256 - фото 2
  • Блендер погружной BRAYER BR1256 - фото 3
  • Блендер погружной BRAYER BR1256 - фото 4
  • Блендер погружной BRAYER BR1256 - фото 5
  • Блендер погружной BRAYER BR1256 - фото 6
  • Блендер погружной BRAYER BR1256 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737424
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блендер погружной BRAYER BR1256
2 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Brayer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Количество насадок в комплекте
5
Комплектация
моторный блок, документация, капучинатор, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, насадка для пюре, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.75
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
15
Функции и особенности
турборежим, плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Блендер погружной BRAYER BR1256

Блендер погружной BRAYER BR1256 черного цвета оснащен пятью насадками. С его помощью можно измельчать и смешивать продукты, пюрировать овощи и фрукты, перемешивать ингредиенты, взбивать тесто, муссы. Мощность мотора 1500 Вт позволяет работать с твердыми продуктами и плотными консистенциями. Устройство справится с перемолкой льда, орехов. Блендер погружной BRAYER BR1256 поддерживает 15 скоростей. С их помощью вы сможете точно настроить мощность прибора под конкретные ингредиенты и рецепты. Плавная регулировка скоростей предотвращает разбрызгивание продуктов и защищает оборудование от перегрузки. В турборежиме удобно доводить кремы, соусы до однородности, убирать комочки. Нейлоновое покрытие погружной части защищает посуду от царапин. Это позволяет использовать устройство в эмалированных, стеклянных кастрюлях.

Отзывы о товаре Блендер погружной BRAYER BR1256




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Характеристики
Бренд
Brayer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Количество насадок в комплекте
5
Комплектация
моторный блок, документация, капучинатор, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, насадка для пюре, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.75
Объем измельчителя, л
0.6
Развернуть
Количество скоростей / режимов
15
Функции и особенности
турборежим, плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер погружной BRAYER BR1256 черного цвета оснащен пятью насадками. С его помощью можно измельчать и смешивать продукты, пюрировать овощи и фрукты, перемешивать ингредиенты, взбивать тесто, муссы. Мощность мотора 1500 Вт позволяет работать с твердыми продуктами и плотными консистенциями. Устройство справится с перемолкой льда, орехов. Блендер погружной BRAYER BR1256 поддерживает 15 скоростей. С их помощью вы сможете точно настроить мощность прибора под конкретные ингредиенты и рецепты. Плавная регулировка скоростей предотвращает разбрызгивание продуктов и защищает оборудование от перегрузки. В турборежиме удобно доводить кремы, соусы до однородности, убирать комочки. Нейлоновое покрытие погружной части защищает посуду от царапин. Это позволяет использовать устройство в эмалированных, стеклянных кастрюлях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной BRAYER BR1256 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2530 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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