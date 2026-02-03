Блендер погружной Rondell RDE-1306 1200Вт черный/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703920
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
металл
Комплектация
моторный блок, документация, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, измельчитель, упаковка
Размеры в упаковке, см
26х25х14
Вес, кг.
1.59
Описание товара Блендер погружной Rondell RDE-1306 1200Вт черный/серебристый
Погружной блендер по достоинству оценят как любители, так и профессионалы. С его помощью приготовление соусов, муссов, супов-пюре и заготовок для блюд станет еще быстрее и удобнее. Купите блендер RDE-1306 и получите прибор, способный открыть вам новые кулинарные горизонты!
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
металл
Комплектация
моторный блок, документация, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, измельчитель, упаковка
Погружной блендер по достоинству оценят как любители, так и профессионалы. С его помощью приготовление соусов, муссов, супов-пюре и заготовок для блюд станет еще быстрее и удобнее. Купите блендер RDE-1306 и получите прибор, способный открыть вам новые кулинарные горизонты!
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Достоинства:
Комментарий:
хороший блендер за свои деньги,rondell отличный бренд по соотношению цена качество
Достоинства:
Комментарий:
Сразу не очень понравился ,какое-то хлипкое . После нескольких дней использования я очень довольна .у меня блендер Витек проработал 5 лет ,и сломался по моей вине.заказала набор ,посмотрим на сколько его хватит .за такую цену идеальный
Достоинства:
Комментарий:
Пришел хорошо упакованный, новый, ничего нигде не отколото, работает. Пользуюсь пока только месяц. Оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
Блендер работает, все в порядке. Но не очень понравилась регулировка скорости. Не совсем удобно.
Достоинства:
Комментарий:
После 5 минут взбивания яичного белка корпус значительно греется
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно. Тихий, мощный. Не хуже, чем оригинальный Бош, но дешевле.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл в коробке все целое,в деле ещё не пробывала,но думаю не подведёт.
Достоинства:
Комментарий:
Орехи перемалывает хорошо. Жаль шнур короткий, не очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
неплохая штука, работает быстро и тихо, что порадовало, несколько скоростей, ножи острые, я довольна
Блендер погружной Rondell RDE-1306 1200Вт черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блендер погружной Rondell RDE-1306 1200Вт черный/серебристый
Достоинства:
Комментарий:
хороший блендер за свои деньги,rondell отличный бренд по соотношению цена качество
Достоинства:
Комментарий:
Сразу не очень понравился ,какое-то хлипкое . После нескольких дней использования я очень довольна .у меня блендер Витек проработал 5 лет ,и сломался по моей вине.заказала набор ,посмотрим на сколько его хватит .за такую цену идеальный
Достоинства:
Комментарий:
Пришел хорошо упакованный, новый, ничего нигде не отколото, работает. Пользуюсь пока только месяц. Оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
Блендер работает, все в порядке. Но не очень понравилась регулировка скорости. Не совсем удобно.
Достоинства:
Комментарий:
После 5 минут взбивания яичного белка корпус значительно греется
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно. Тихий, мощный. Не хуже, чем оригинальный Бош, но дешевле.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл в коробке все целое,в деле ещё не пробывала,но думаю не подведёт.
Достоинства:
Комментарий:
Орехи перемалывает хорошо. Жаль шнур короткий, не очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
неплохая штука, работает быстро и тихо, что порадовало, несколько скоростей, ножи острые, я довольна