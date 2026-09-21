Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703514
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
плавное изменение скорости, регулировка скорости вращения, функция взбивания
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.29
Описание товара Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый
Блендер Vitek VT-8545 – многофункциональный прибор, позволяющий выполнять смешивание, измельчение и взбивание различных продуктов. В комплекте предусмотрены венчик для взбивания, компактный измельчитель на 0.5 л, насадка-блендер погружного типа и мерный стакан емкостью 0.7 л. Плавная регулировка скорости дает возможность легко настраивать интенсивность переработки продуктов. На стенках измельчителя и стакана нанесена мерная шкала. Металлическая погружная часть характеризуется устойчивостью к повреждениям. Функция защитной блокировки предотвращает включение при неправильной сборке блендера Vitek VT-8545.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
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Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
плавное изменение скорости, регулировка скорости вращения, функция взбивания
Блендер Vitek VT-8545 – многофункциональный прибор, позволяющий выполнять смешивание, измельчение и взбивание различных продуктов. В комплекте предусмотрены венчик для взбивания, компактный измельчитель на 0.5 л, насадка-блендер погружного типа и мерный стакан емкостью 0.7 л. Плавная регулировка скорости дает возможность легко настраивать интенсивность переработки продуктов. На стенках измельчителя и стакана нанесена мерная шкала. Металлическая погружная часть характеризуется устойчивостью к повреждениям. Функция защитной блокировки предотвращает включение при неправильной сборке блендера Vitek VT-8545.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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