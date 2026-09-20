Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный
Bлендер BQ — это идеальное сочетание мощности и эргономики в одном устройстве. С мощностью в 1300 Вт этот погружной блендер легко справится с самыми сложными задачами, обеспечивая быстрое и эффективное измельчение и смешивание ингредиентов. Выполненный в стильной смеси серебристого и черного цветов, он станет элегантным дополнением к любой кухне. Блендер имеет легкий вес в 1,35 кг, что делает его удобным в использовании и хранении. Эргономичный дизайн и длина сетевого шнура в 0,8 м обеспечивают комфорт и свободу движений во время работы. Устройство оснащено двумя сменными насадками, которые позволяют выбрать оптимальный режим для вашего блюда. Чаша измельчителя выполнена из прочного пластика и имеет объем 0,6 литра, идеально подходящий для небольших порций. Металлические ножи обеспечивают тщательное измельчение продуктов, гарантируя безупречный результат каждый раз. Объем кувшина составляет 0,8 литра, что дает возможность готовить коктейли и смузи для всей семьи. С двумя скоростями/режимами вы можете легко настраивать интенсивность работы в зависимости от типа ингредиентов и желаемого результата. Качество и надежность бренда BQ гарантируют долгий срок службы и высокую производительность этого блендера. Он станет незаменимым помощником на вашей кухне, помогая готовить здоровую и вкусную еду с минимальными усилиями.
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Теги товара: мощные, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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