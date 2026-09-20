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Блендер Kelli KL-5130 купить с доставкой в Москве
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Блендер Kelli KL-5130

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Блендер Kelli KL-5130
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 500303
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Характеристики

Бренд
Kelli
Тип товара
Блендеры
Размеры в упаковке, см
37х25х18
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блендер Kelli KL-5130

Недорогой и функциональный блендер Kelli KL-5130 имеет стильный и прочный корпус. Он наделен мощностью 1000 Вт. Чаша данного устройства имеет объем в полтора литра. Ножи сделаны из нержавеющей стали. Он может использовать любую из двух скоростей, плюс импульсный режим. Емкость блендера Kelli KL-5130 дает возможность делать коктейли, супы-пюре, измельчать фрукты и овощи. Нескользящие ножки не дают оборудованию двигаться по поверхности при работе на больших скоростях. Управление устройством механическое. Ложечка в комплекте.

Отзывы о товаре Блендер Kelli KL-5130




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Характеристики
Бренд
Kelli
Тип товара
Блендеры
Описание
Недорогой и функциональный блендер Kelli KL-5130 имеет стильный и прочный корпус. Он наделен мощностью 1000 Вт. Чаша данного устройства имеет объем в полтора литра. Ножи сделаны из нержавеющей стали. Он может использовать любую из двух скоростей, плюс импульсный режим. Емкость блендера Kelli KL-5130 дает возможность делать коктейли, супы-пюре, измельчать фрукты и овощи. Нескользящие ножки не дают оборудованию двигаться по поверхности при работе на больших скоростях. Управление устройством механическое. Ложечка в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер Kelli KL-5130 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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