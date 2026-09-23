Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME
Блендер погружной Zelmer ZHB4561L зеленый выполнен в корпусе из легкого пластика, поэтому он весит меньше 1 килограмма. Погружная часть из нержавеющей стали отсоединяется. Ее можно мыть под струей воды из крана. Блендер работает от сети. Шнур длиной 1.2 обеспечивает свободу перемещения по кухне. Блендер погружной Zelmer ZHB4561L зеленый оснащен двигателем мощностью 800 Вт, что обеспечивает достаточную производительность для приготовления супов-пюре, смузи, соусов и измельчения различных продуктов. В комплект входит мерный стакан объемом 600 мл со шкалой. Управление блендером осуществляется двумя кнопками: одна активирует работу на основной скорости, вторая включает турборежим для кратковременного повышения мощности – это удобно при измельчении твердых продуктов или колки льда.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 820 руб. 3 240 руб.455 руб. в СплитБлендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной
-
В наличииЦена 2 130 руб.533 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1206 белый
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1256
-
В наличииЦена 2 560 руб.640 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1209 черный
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1257
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитБлендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитБлендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитБлендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитБлендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1263 черный
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитБлендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитБлендер Zelmer ZSB4799 INOX
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Отзывы о товаре Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME