Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE
Блендер погружной Zelmer ZHB4561S WHITE серый оснащен мотором мощностью 800 Вт. Он позволяет измельчать мясо, орехи, фрукты и овощи, готовить супы-пюре, смешивать продукты для соусов и коктейлей. Эргономичная ручка блендера удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании. В комплект входит насадка-блендер из нержавеющей стали для измельчения и смешивания продуктов. Мерный стакан объемом 600 мл позволяет точно отмерять ингредиенты. Управление осуществляется двумя кнопками, переключающими скорости работы. Турборежим дает импульс максимальной мощности для измельчения твердых продуктов. Корпус блендера погружного Zelmer ZHB4561S WHITE выполнен из пластика, поэтому устройство весит меньше 1 килограмма. Погружная часть изготовлена из нержавеющей стали. Блендер работает от электрической сети.
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Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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