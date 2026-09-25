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Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE

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Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 1
Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 2
Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 3
Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 4
Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 5
Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 6
Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 7
Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 8
Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 9
Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 10
Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 11
Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 12
Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 13
Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 14
Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 15
Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 16
Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый, серый
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 1
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 2
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 3
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 4
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 5
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 6
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 7
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 8
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 9
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 10
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 11
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 12
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 13
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 14
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 15
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 16
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737435
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE
1 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
моторный блок, мерный стакан (800 мл), насадка-блендер, документация, упаковка
Цвет
белый, серый
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
турборежим
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE

Блендер погружной Zelmer ZHB4561S WHITE серый оснащен мотором мощностью 800 Вт. Он позволяет измельчать мясо, орехи, фрукты и овощи, готовить супы-пюре, смешивать продукты для соусов и коктейлей. Эргономичная ручка блендера удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании. В комплект входит насадка-блендер из нержавеющей стали для измельчения и смешивания продуктов. Мерный стакан объемом 600 мл позволяет точно отмерять ингредиенты. Управление осуществляется двумя кнопками, переключающими скорости работы. Турборежим дает импульс максимальной мощности для измельчения твердых продуктов. Корпус блендера погружного Zelmer ZHB4561S WHITE выполнен из пластика, поэтому устройство весит меньше 1 килограмма. Погружная часть изготовлена из нержавеющей стали. Блендер работает от электрической сети.

Отзывы о товаре Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE




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Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
моторный блок, мерный стакан (800 мл), насадка-блендер, документация, упаковка
Цвет
белый, серый
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
турборежим
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер погружной Zelmer ZHB4561S WHITE серый оснащен мотором мощностью 800 Вт. Он позволяет измельчать мясо, орехи, фрукты и овощи, готовить супы-пюре, смешивать продукты для соусов и коктейлей. Эргономичная ручка блендера удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании. В комплект входит насадка-блендер из нержавеющей стали для измельчения и смешивания продуктов. Мерный стакан объемом 600 мл позволяет точно отмерять ингредиенты. Управление осуществляется двумя кнопками, переключающими скорости работы. Турборежим дает импульс максимальной мощности для измельчения твердых продуктов. Корпус блендера погружного Zelmer ZHB4561S WHITE выполнен из пластика, поэтому устройство весит меньше 1 килограмма. Погружная часть изготовлена из нержавеющей стали. Блендер работает от электрической сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - стоимость товара 1210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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