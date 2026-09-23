Блендер погружной GALAXY LINE GL2144 WHITE
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блендер погружной GALAXY LINE GL2144 WHITE
Блендер погружной GALAXY LINE GL 2144 (гл2144л) – универсальный прибор, предназначенный для взбивания, измельчения и смешивания ингредиентов. Он имеет стильный эргономичный дизайн и максимальную мощность 1000 Вт. Данный электроприбор комплектуется мерным стаканом, насадкой-венчиком, насадкой-блендером. Насадка-блендер поможет измельчить твердые продукты, приготовить суп-пюре и соус. Насадка-венчик подходит для взбивания сливок, яичных белков, кремов, приготовления десертов. DC-мотор постоянного тока обеспечивает практически бесшумную работу и долгий срок службы прибора. Мерный стакан объемом 700 мл удобен как для измерения объема жидкостей и сыпучих продуктов, так и для взбивания в нем кремов, муссов, соусов, жидкого теста и др. Низкая скорость рекомендована для смешивания жидких продуктов. Высокая – для совместной обработки жидких и твердых продуктов, либо для измельчения только твердых. В комплекте с блендером идет книга рецептов, с помощью которой Вы откроете для себя новые блюда и потрясающие рецепты.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 820 руб. 3 240 руб.455 руб. в СплитБлендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной
-
В наличииЦена 2 130 руб.533 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1206 белый
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1256
-
В наличииЦена 2 560 руб.640 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1209 черный
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1257
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитБлендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитБлендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитБлендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитБлендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1263 черный
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитБлендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитБлендер Zelmer ZSB4799 INOX
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Отзывы о товаре Блендер погружной GALAXY LINE GL2144 WHITE