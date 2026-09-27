Блендер погружной Scarlett SC-HB42M35 черный
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Scarlett SC-HB42M35 черный
Погружной блендер Scarlett — мощный помощник на вашей кухне! Его высокая мощность 1600 Вт справится с любыми задачами: от приготовления смузи до измельчения овощей. Лёгкий корпус весит всего 1,2 кг, что удобно для ежедневного использования. Удобный сетевой шнур длиной 1,1 м даёт свободу движения во время готовки. Четыре насадки и четыре скорости позволяют выбрать оптимальный режим для каждого блюда. Прочный нож из нержавеющей стали быстро и качественно справится даже с твёрдыми продуктами. Просторный измельчитель объёмом 0,9 л и практичный кувшин на 0,6 л идеально подходят как для небольших порций, так и для семейных ужинов. Пластиковая чаша лёгкая и удобная в использовании. Современный чёрный цвет придаёт стиль любой кухне.
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Теги товара: мини-блендеры для детского питания
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Теги товара: мини-блендеры для детского питания
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