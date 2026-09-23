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Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE

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Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 1
Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 2
Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 3
Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 4
Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 5
Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 6
Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 7
Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 8
Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 9
Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 10
Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 11
Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 12
Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 13
Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
белый, серый
Объем измельчителя, л
0.45
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 1
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 2
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 3
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 4
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 5
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 6
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 7
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 8
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 9
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 10
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 11
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 12
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 13
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737436
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Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Цвет
белый, серый
Объем измельчителя, л
0.45
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
турборежим
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE

Блендер погружной Zelmer ZHB4562S WHITE серый – компактный и мощный прибор для кухни. Мотор на 800 Вт позволяет измельчать овощи и мясо, взбивать яичные белки, готовить пюре и смузи. Эргономичная ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании. В комплект входят три насадки: погружной блендер из нержавеющей стали для измельчения и смешивания продуктов, венчик для взбивания мягких текстур и измельчитель с отдельной чашей. Мерный стакан объемом 600 мл позволяет точно отмерять ингредиенты. Управление блендером кнопочное. Турборежим дает кратковременный импульс максимальной мощности для измельчения твердых продуктов. Корпус блендера погружного Zelmer ZHB4562S WHITE выполнен из прочного пластика. Погружная часть сделана из стали, она не ржавеет и не впитывает запахи продуктов. Прибор работает от сети, длина кабеля – 1,2 м.

Отзывы о товаре Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE




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Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Цвет
белый, серый
Объем измельчителя, л
0.45
Развернуть
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
турборежим
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер погружной Zelmer ZHB4562S WHITE серый – компактный и мощный прибор для кухни. Мотор на 800 Вт позволяет измельчать овощи и мясо, взбивать яичные белки, готовить пюре и смузи. Эргономичная ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании. В комплект входят три насадки: погружной блендер из нержавеющей стали для измельчения и смешивания продуктов, венчик для взбивания мягких текстур и измельчитель с отдельной чашей. Мерный стакан объемом 600 мл позволяет точно отмерять ингредиенты. Управление блендером кнопочное. Турборежим дает кратковременный импульс максимальной мощности для измельчения твердых продуктов. Корпус блендера погружного Zelmer ZHB4562S WHITE выполнен из прочного пластика. Погружная часть сделана из стали, она не ржавеет и не впитывает запахи продуктов. Прибор работает от сети, длина кабеля – 1,2 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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