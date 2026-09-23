Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной ZELMER ZHB4562S WHITE
Блендер погружной Zelmer ZHB4562S WHITE серый – компактный и мощный прибор для кухни. Мотор на 800 Вт позволяет измельчать овощи и мясо, взбивать яичные белки, готовить пюре и смузи. Эргономичная ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании. В комплект входят три насадки: погружной блендер из нержавеющей стали для измельчения и смешивания продуктов, венчик для взбивания мягких текстур и измельчитель с отдельной чашей. Мерный стакан объемом 600 мл позволяет точно отмерять ингредиенты. Управление блендером кнопочное. Турборежим дает кратковременный импульс максимальной мощности для измельчения твердых продуктов. Корпус блендера погружного Zelmer ZHB4562S WHITE выполнен из прочного пластика. Погружная часть сделана из стали, она не ржавеет и не впитывает запахи продуктов. Прибор работает от сети, длина кабеля – 1,2 м.
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Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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