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Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный

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Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный - фото 1
Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный - фото 2
Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный - фото 3
Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный - фото 4
Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный - фото 5
Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный - фото 6
Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный - фото 7
Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный - фото 8
Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.3
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
1000
  • Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный - фото 1
  • Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный - фото 2
  • Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный - фото 3
  • Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный - фото 4
  • Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный - фото 5
  • Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный - фото 6
  • Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный - фото 7
  • Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный - фото 8
  • Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703657
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
металл/пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
блендер, насадки
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.3
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
1000
Функции и особенности
кнопка для быстрого снятия насадок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.15

Описание товара Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный

Погружной блендер Vitek VT-1478 мощностью 1000 Вт — это ваш надежный помощник на кухне. Он идеально подходит для создания смузи, пюре, соусов и других различных блюд. Компактный и эргономичный дизайн устройства делает его удобным в использовании и хранении. Этот блендер обладает высоким уровнем мощности, что позволяет быстро и эффективно обрабатывать даже самые жесткие ингредиенты. Устройство оснащено несколькими насадками, что расширяет функциональность и позволяет справляться с различными задачами — от взбивания до измельчения. Погружная конструкция делает процесс приготовления простым и удобным, а возможность погружения в жидкость позволяет избежать лишних загрязнений на кухне. Легкость в очистке также является одним из главных преимуществ Vitek VT-1478. Все съемные элементы легко моются, что экономит ваше время. Этот блендер понравится как новичкам, так и опытным кулинарам. Погружной блендер Vitek станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и многофункциональность. Снабженный мощным мотором и надежными насадками, он быстро справится с любыми задачами, позволяя вам сосредоточиться на творческом процессе готовки и наслаждаться вкусом любимых блюд.

Отзывы о товаре Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
металл/пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
блендер, насадки
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.3
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
1000
Функции и особенности
кнопка для быстрого снятия насадок
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Vitek VT-1478 мощностью 1000 Вт — это ваш надежный помощник на кухне. Он идеально подходит для создания смузи, пюре, соусов и других различных блюд. Компактный и эргономичный дизайн устройства делает его удобным в использовании и хранении. Этот блендер обладает высоким уровнем мощности, что позволяет быстро и эффективно обрабатывать даже самые жесткие ингредиенты. Устройство оснащено несколькими насадками, что расширяет функциональность и позволяет справляться с различными задачами — от взбивания до измельчения. Погружная конструкция делает процесс приготовления простым и удобным, а возможность погружения в жидкость позволяет избежать лишних загрязнений на кухне. Легкость в очистке также является одним из главных преимуществ Vitek VT-1478. Все съемные элементы легко моются, что экономит ваше время. Этот блендер понравится как новичкам, так и опытным кулинарам. Погружной блендер Vitek станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и многофункциональность. Снабженный мощным мотором и надежными насадками, он быстро справится с любыми задачами, позволяя вам сосредоточиться на творческом процессе готовки и наслаждаться вкусом любимых блюд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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