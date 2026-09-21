Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Vitek VT-1478 1000Вт черный
Погружной блендер Vitek VT-1478 мощностью 1000 Вт — это ваш надежный помощник на кухне. Он идеально подходит для создания смузи, пюре, соусов и других различных блюд. Компактный и эргономичный дизайн устройства делает его удобным в использовании и хранении. Этот блендер обладает высоким уровнем мощности, что позволяет быстро и эффективно обрабатывать даже самые жесткие ингредиенты. Устройство оснащено несколькими насадками, что расширяет функциональность и позволяет справляться с различными задачами — от взбивания до измельчения. Погружная конструкция делает процесс приготовления простым и удобным, а возможность погружения в жидкость позволяет избежать лишних загрязнений на кухне. Легкость в очистке также является одним из главных преимуществ Vitek VT-1478. Все съемные элементы легко моются, что экономит ваше время. Этот блендер понравится как новичкам, так и опытным кулинарам. Погружной блендер Vitek станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и многофункциональность. Снабженный мощным мотором и надежными насадками, он быстро справится с любыми задачами, позволяя вам сосредоточиться на творческом процессе готовки и наслаждаться вкусом любимых блюд.
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей
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