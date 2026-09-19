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Блендер стационарный Kitfort Shake & Take 2 в 1 Kitfort КТ-3033-1 бело-фиолетовый купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Kitfort Shake & Take 2 в 1 Kitfort КТ-3033-1 бело-фиолетовый

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Блендер Kitfort Shake &amp; Take &quot;2 в 1&quot; KT-3033-1 бело-фиолетовый - фото 1
Блендер Kitfort Shake &amp; Take &quot;2 в 1&quot; KT-3033-1 бело-фиолетовый - фото 2
Блендер Kitfort Shake &amp; Take &quot;2 в 1&quot; KT-3033-1 бело-фиолетовый - фото 3
Блендер Kitfort Shake &amp; Take &quot;2 в 1&quot; KT-3033-1 бело-фиолетовый - фото 4
Блендер Kitfort Shake &amp; Take &quot;2 в 1&quot; KT-3033-1 бело-фиолетовый - фото 5
Блендер Kitfort Shake &amp; Take &quot;2 в 1&quot; KT-3033-1 бело-фиолетовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
KT-3033-1 бело-фиолетовый
  • Блендер Kitfort Shake &amp; Take &quot;2 в 1&quot; KT-3033-1 бело-фиолетовый - фото 1
  • Блендер Kitfort Shake &amp; Take &quot;2 в 1&quot; KT-3033-1 бело-фиолетовый - фото 2
  • Блендер Kitfort Shake &amp; Take &quot;2 в 1&quot; KT-3033-1 бело-фиолетовый - фото 3
  • Блендер Kitfort Shake &amp; Take &quot;2 в 1&quot; KT-3033-1 бело-фиолетовый - фото 4
  • Блендер Kitfort Shake &amp; Take &quot;2 в 1&quot; KT-3033-1 бело-фиолетовый - фото 5
  • Блендер Kitfort Shake &amp; Take &quot;2 в 1&quot; KT-3033-1 бело-фиолетовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492367
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
KT-3033-1 бело-фиолетовый
Размеры в упаковке, см
36х28х23
Вес, кг.
2.9

Описание товара Блендер стационарный Kitfort Shake & Take 2 в 1 Kitfort КТ-3033-1 бело-фиолетовый

Блендеры

Отзывы о товаре Блендер стационарный Kitfort Shake & Take 2 в 1 Kitfort КТ-3033-1 бело-фиолетовый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
KT-3033-1 бело-фиолетовый
Описание
Блендеры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер стационарный Kitfort Shake & Take 2 в 1 Kitfort КТ-3033-1 бело-фиолетовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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