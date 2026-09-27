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Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо

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Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 1
Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 2
Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 3
Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 4
Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 5
Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 6
Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 7
Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 8
Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 9
Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 10
Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 11
Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
белый, серебристый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.8
Количество скоростей / режимов
6
  • Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 1
  • Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 2
  • Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 3
  • Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 4
  • Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 5
  • Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 6
  • Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 7
  • Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 8
  • Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 9
  • Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 10
  • Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 11
  • Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740132
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Характеристики

Бренд
Candy
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель
Цвет
белый, серебристый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.8
Количество скоростей / режимов
6
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х7х7
Вес, кг.
1.85

Описание товара Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо

Блендер CANDY CB-200 с расширенной комплектацией – востребованный помощник в приготовлении различной пищи. Он позволяет измельчать, смешивать и взбивать продукты до однородной консистенции. Блендер CANDY CB-200 оснащен погружной насадкой из нержавеющей стали с лезвиями внутри, измельчителем с чашей 800 мл, венчиком для взбивания и мерным стаканом объемом 600 мл. Поворотный механизм на корпусе позволяет плавно регулировать скорость вращения. На рукоятке прибора также расположены кнопки управления.

Отзывы о товаре Блендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо




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Характеристики
Бренд
Candy
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель
Цвет
белый, серебристый
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.8
Количество скоростей / режимов
6
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер CANDY CB-200 с расширенной комплектацией – востребованный помощник в приготовлении различной пищи. Он позволяет измельчать, смешивать и взбивать продукты до однородной консистенции. Блендер CANDY CB-200 оснащен погружной насадкой из нержавеющей стали с лезвиями внутри, измельчителем с чашей 800 мл, венчиком для взбивания и мерным стаканом объемом 600 мл. Поворотный механизм на корпусе позволяет плавно регулировать скорость вращения. На рукоятке прибора также расположены кнопки управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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